天氣預報／明天冷氣團還沒走晚上台灣北部下探12度 好天氣等228
明（25）天和今（24）日相似，這波冷氣團影響會一路影響到下週二，氣溫偏冷，迎風地區會有短暫陣雨。根據中央氣象署針對明天的溫度預測，北部為13~16度，週日晚上北部甚至會下探到12度，花東17～24度，中部15~24度，南部為17~29度。北台灣預計要到週三的228假期才能迎接暖陽。
記者周淑萍/綜合報導
週日北台灣太陽還是躲起來，根據氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，週日至下週二台灣依舊受到冷氣團影響，甚至冷空氣影響的幅度會再多一些，預期氣溫將持續偏冷，整體狀況會和週六相似，但週日晚上一直到週一會再更冷一波，北部低溫可能會降到12～14度，局部空曠平地甚至會出現10～12度出現，預計要到下週二氣溫才有可能會有些回升。
明天北部及東北部整天都會感受涼冷，中南部白天雖然較舒適偏涼，但早晚也有寒意，民眾外出要多加注意保暖，如果到北部及東部賞花燈，則也要記得攜帶雨具。
太陽露臉的時間點可能要到下週三才會出現，彭啟明指出，下週三四是一週裡面相對天氣最好的空檔，預期冷氣團減弱並轉高壓迴流東南風，各地氣溫回升，高溫至少可以回到20度以上外，降雨的機率也減少，普遍會是晴時多雲的天氣。
但下週五又再度變天，預測有較明顯的天氣轉變，將有一道鋒面通過後，伴隨強冷空氣及水氣南下影響，除了北部及東部轉陰雨天外，中南部也將有局部短暫雨機會，氣溫也將有一波較顯著的降幅，達到強烈大陸冷氣團等級的機會高，冬衣厚棉被可能短期都還不能收。