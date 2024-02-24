力挺U:NUS！前師兄陳零九悄現身 大膽嗆「不好看可以砸雞蛋」
U:NUS由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，他們在今（24）日於兒童新樂園舉行出道週年演唱會，前師兄陳零九，以及同為選秀節目《原子少年》出道的「AcQUA源少年」貢丸、呂植宇、同門師姐徐懷鈺等人都現身現場當觀眾。蔡承祐更是大解放，秀出精壯腹肌，展現猛獸力。
記者吳雨婕／台北報導
U:NUS以動感歌曲〈A-TOWN〉、〈100%〉為演唱會拉開序幕，蔡承祐更秀出結實腹肌，猛獸力讓人眼睛一亮。唱完〈100%〉後，U:NUS與現場粉絲打招呼，他們開心表示：「最喜歡在這種戶外場地，知道為什麼不在室內嗎？因為會阻擋你們的尖叫聲，大家喉糖有沒有帶？」歌曲〈霸王別姬〉唱畢，則是介紹來觀賞的藝人好友，身為前師兄的陳零九也在台下，U:NUS幽默詢問對方，「之前跟九哥說不好看可以砸雞蛋，（雞蛋）還沒飛上來，應該是還好吧？」
第二套呈現龐克樂團感服裝，U:NUS帶來說說唱唱橋段，與粉絲聊天互動。高有翔和吳昱廷為鋪陳新歌〈分手信〉，過年時在社群上演吵架戲碼，連演藝前輩周湯豪、陳零九、李浩瑋都來留言關注，今天也在演唱會舞台上「世紀大和解」，帶來新作的首唱。
吳昱廷情人節時在IG Reels釋出新創作「數字告白歌」，把數字1到20編成歌詞，狂吸35萬人次觀看，今演唱會曝光完整版歌名〈Leon〉：「這次數字數到90了！大家可以仔細聽。」吳昱廷也和高胥崴驚喜帶來未發表過的全新作品〈鬆餅〉，精心設計椅子舞在舞台上展現。
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