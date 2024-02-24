俄烏戰爭兩週年 澤倫斯基發表演說：繼續戰鬥！烏克蘭一定會贏
俄烏戰爭今（24）日屆滿兩週年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早發表演說表示，距離勝利已經接近了730天，澤倫斯基強調「繼續戰鬥，烏克蘭一定會贏」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，澤倫斯基今日特意前往霍斯托梅爾（Hostomel）發表演說，該處是兩年前俄羅斯入侵烏克蘭後爆發第一場激烈戰鬥的主戰場，澤倫斯基表示，「兩年前這裡曾遭到戰火蹂躪，但兩年後的現在，我們可以在這裡歡迎我們的朋友與夥伴」。
澤倫斯基替烏克蘭軍民打氣，稱「距離勝利已經接近了730天，繼續戰鬥，烏克蘭一定會贏」。澤倫斯基強調，你可以摧毀飛機，但你無法摧毀我們的夢想和意志，兩年來，所有烏克蘭人都堅持這樣的信念，那就是我們不允許烏克蘭被消滅，未來人們提到烏克蘭時，將永遠與獨立自強聯想在一塊。
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、比利時總理德克魯（Alexander De Croo）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今日齊聚在霍斯托梅爾，表達對烏克蘭的支持。
馮德萊恩表示，基輔很堅強、沒有逃跑或退縮，拿出勇氣抵抗蒲亭的侵略，戰鬥到最後一顆子彈與最後一口氣，成功阻止了俄羅斯的襲擊，拯救了自己的國家和整個歐洲。