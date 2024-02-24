出席台灣燈會開幕 蔡英文讚：呈現台南文化底蘊、科技與未來
總統蔡英文今（24）日晚間出席「2024台灣燈會在台南」，致詞時開燈典禮時表示，今年燈會以「龍耀台南」為主題，規劃「安平燈區」及「高鐵燈區」兩大燈區，呈現台南深厚的文化底蘊及台南的科技和未來，另不忘提及今年台灣國際蘭展首次與世界蘭展一起舉辦，今日也在台南開幕，展覽跟台灣燈會的展期都到下月10日，期盼大家一起來台南賞花和賞燈。
記者陳威叡／台北報導
蔡英文致詞說，今天是元宵節，很高興來到台南，為台灣燈會開燈，從2001年，台灣燈會開始到各縣市舉辦，經過16年，在建城400年的時刻，再度來到台南舉辦，可說是意義非凡。而過去這段時間，在中央和地方的合作下，台灣燈會不只是國人朋友每年期待的盛會之一，也是台灣觀光的一大招牌，吸引了許多外國朋友。今年燈會以「龍耀台南」為主題，規劃兩大燈區。「安平燈區」呈現台南深厚的文化底蘊，「高鐵燈區」鄰近沙崙智慧科學城，則是象徵著台南的科技和未來。
蔡英文說，特別是這次燈會結合500架無人機的表演，全部是由台南的無人機團隊規劃和執行，不僅呈現了在地的文化故事，也展現台灣無人機產業的深厚實力。一場活動的舉辦，背後有許多人的付出和努力。她要請大家給所有投入燈會的夥伴一個最熱烈的掌聲。
蔡英文特別向大家宣傳，今年台灣國際蘭展首次與世界蘭展一起舉辦，今天也在台南開幕。這兩個展覽跟台灣燈會一樣，展期都到3月10日。希望大家今天可以拿起手機，拍拍照片、影片，上傳到社群媒體，多多幫忙宣傳，邀請親朋好友一起來台南賞花和賞燈。
最後蔡英文說，祝福這次的燈會圓滿成功，希望大家在新的一年都能夠平安、順心，隨後與現場貴賓一同進行開燈儀式，及觀賞主燈展演，並進行祈福儀式。