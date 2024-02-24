deca joins開唱吸8000粉絲朝聖！田馥甄追星興奮衝上台
樂團「deca joins」由鄭敬儒（主唱、吉他）、楊尚樺（吉他）、謝俊彥（貝斯）、陸浩釗 (鼓手)、杜哲欣組成，今年成軍10年首度在北流開唱，繼昨日首場盧廣仲擔任嘉賓，今（24）日迎來「文青女神」田馥甄助陣。其實田馥甄替歌手站台次數非常少，除了五月天、蔡依林等人，她也給足deca joins面子，更在演唱會上挑了deca joins為她而寫的〈或是一首歌〉及deca joins的歌曲〈散去的時候〉表演，讓歌迷大呼值回票價，2場共吸引8000人到場朝聖。
記者吳雨婕／綜合報導
一直很喜歡deca joins創作的她，特別以歌迷的身分，提早一天在昨到場觀賞deca joins首場演出，只見喬裝為粉絲的她融入其中，還默默地觀賞完近2.5小時的演出，在正式登台前，田馥甄更在IG限動曬出手腕上蓋上deca joins演唱會的入場章，甚至待到最後還跟觀眾一起大聲喊「安可」。
田馥甄自嘲笑說，自己的演唱會常被揶揄「像法會」，想不到deca joins的歌迷更是冷靜，她打趣說：「deca joins的演唱會比我的演唱會還像『法會』，我看到光頭（吉他手楊尚樺），想說我是不是走錯地方了。」讓台下歌迷笑聲連連，然而，就算是金曲歌后田馥甄也大方坦承，自己是deca joins的樂迷，「但說來慚愧，我（昨）是第一次看你們的演出。」更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
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