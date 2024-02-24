deca joins開唱吸8000粉絲朝聖！田馥甄追星興奮衝上台

田馥甄自嘲笑說，自己的演唱會常被揶揄「像法會」，想不到deca joins的歌迷更是冷靜，她打趣說：「deca joins的演唱會比我的演唱會還像『法會』，我看到光頭（吉他手楊尚樺），想說我是不是走錯地方了。」讓台下歌迷笑聲連連，然而，就算是金曲歌后田馥甄也大方坦承，自己是deca joins的樂迷，「但說來慚愧，我（昨）是第一次看你們的演出。」