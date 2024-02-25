作家H爆分開內幕！揭陳珮甄「私下聯絡人夫」　交往3個月露真面目

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陳珮甄在昨日的貼文裡提到，兩人的感情都是作家H不斷提分手又挽回，作家H還原真相「就是因為她不容質疑，在她的思維裡，我只要提出感想，提出疑問，她就會發火！」作家H曾為了陳珮甄槓上黃宥嘉，也賠掉自己上電視工作的機會，事後他查覺到陳珮甄對他態度大變，女方卻回覆：「對呀，因為在傳媒那圈子我是小白兔，我當然要裝乖一點，但是現在已經回不去節目了，所以現在才是我的真面目，畢竟，我在這圈子（指企業顧問講師）是神一樣的存在，可能是因為這樣，所以你不習慣吧！？」並強調自己沒有誇飾她的用詞。
當時，作家H為此想分手，但又覺得「那是她口中所謂的亞斯，所以我提了分手後，我後悔，我決定，我應該要包容她！所以我挽回！」而兩人多次的爭執提及分開，原因都是大同小異，包括曾目睹女友和初見面的男人肢體接觸、南下出差晚上堅持去飯店找獨住的男老闆，作家H表達不滿導致兩人爭執，「因為我提出感受，她生氣了，她說她就是她自己，一點也不能妥協，沒有灰色地帶。於是連帶起我也不開心，因為我覺得我在講正確的事情。」
作家H坦言會說出那麼多兩人相處的真實情況，不是因為分開，是他認為自己被對方醜化了，此外他也提到兩人遲遲未登記的原因，是因為自己有債務，不想拖累對方，「在於我主動要辦理財產分開制度。因為這件事情比較麻煩，因為我本身有債務，我不想拖累她，更不想要任何她的資產，所以延誤了登記的進度！但以結果來看，這似乎是好的。」
而陳珮甄凌晨也在社群發文表示，「我一定會好好記得，這些日子以來的所有心情。我想，未來的我不會再傻了，沒有後悔愛過，但我想，我更懂得了吧。」看來兩人這次是真的回不去了。
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