屏東竊賊疑遭私刑亡！網瘋傳「執法影片」曝：他被警包圍坐地求饒
本月16日，屏東縣警恆春分局建民派出所3名員警，於查緝機車竊盜案時，疑似對蔡姓嫌犯執法過當，持警棍毆打導致其胰臟破裂，最後昏迷身亡，事發之後，員警們均稱「未開密錄器」，目前涉嫌動手的詹姓員警被停職，依傷害致死罪嫌收押，派出所所長、分局長受連坐處分。不過網路上卻瘋傳一段影片，疑似是蔡男被逮捕當下的過程，畫面中可以見到，有5名員警包圍蔡男，但有無使用警棍、是否執法過當？則還要再釐清，而該影片內容也有待證實。
記者林盈君／綜合報導
據了解，臉書《翻轉大高屏交通違規》粉專，於24日晚間PO出一段影片，5名員警包圍一名嫌犯，坐在地上的男子（嫌犯）不斷求饒，據PO文網友指出，被盤查的疑似就是猝死的蔡姓嫌犯，而地點則在某暗巷內，整個過程約10分鐘左右，沒有看見員警有使用警棍，目擊者還原當天狀況，指出蔡男的體型弱小，被壓制後靠在牆邊坐下，5名員警包圍著，蔡男不斷求饒，並沒有反抗，並指出其中一名員警動作較粗魯。至於影片是否為當時逮捕蔡男的經過？還需進一步釐清。
回顧案情，當時建民派出所的詹姓等3名警員，於16日前往查緝機車竊盜案，嫌犯蔡男被帶回派出所製作筆錄時，突然倒地失去生命跡象，送醫搶救後不治，經法醫姊剖後，發現蔡男有胰臟破裂等傷勢。屏東警分局介入調查，疑似是詹姓員警在壓制的過程中，持警棍重擊蔡男，造成其內臟破裂身亡，詹員目前已被停職，依傷害致死罪嫌裁定收押，派出所所長、分局長也受到了連坐處分，縣警局也將從重追究相關人員考核、監督不周的責任。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110