棄稻米追奈米？台積電熊本廠開幕　農家不安「能否與半導體共存」

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不過台積電入住的熊本縣菊陽町原本是農村地區，人口約為4萬4000人。據悉，台積電選擇在菊陽町的理由，除了靠近熊本阿蘇機場外，更重要的是，該處是農業肥沃地帶，擁有豐富的優質地下水，而這也是生產半導體的重要關鍵。
隨著工廠的興建，當地土地價格飆升，農民不得不放棄稻米，追求「奈米」。據菊陽町的某座農園經營者的說法，「在台積電工廠周圍，也許是為了想販售價格高漲的農地，越來越多農民被地主要求歸還租用的農田。」新建工廠也讓一些耕地被徵用的農民成為暴發戶，農民龜山宗一表示，「以前每坪價格在6萬日圓左右，但現在是20萬日圓，有的地方甚至高達40萬日圓。」
從熊本縣公布數據顯示，台積電進駐後，促使菊陽町的工業用地面積比之前增加32%，增幅為全國最高。但自2021年台積電宣布進駐熊本縣以來，熊本縣的耕地面積已減少了1200公頃，相當於約260個東京巨蛋。
《產經新聞》報導指出，菊陽町的農地幾乎100%都被指定為盡可能抑制新建築的「城鎮化調整區域」，因此農地通常應該都會得到保障。不過為了應對熊本縣快速增長的建築需求，若是滿足一定條件，在「城鎮化調整區域」也能變成房屋建築的「集落內開發制度」。
菊陽町區公所的相關人士表示，「針對2020年左右開始持續存在的半導體短缺問題，吸引台積電是一項為了經濟安全支柱的國策。以此作為後盾，利用「集落內開發制度」，推動起強制將農地轉為住宅用地等。」
熊本縣也是索尼（Sony）半導體工廠以及亞洲最大半導體製造設備商「東京威力科創」（Tokyo Electron）工廠的所在地，在台積電入駐之後，日本當局有意把熊本發展成為日本領先的半導體業中心。
截至去年10月底，入住該縣、在當地工作的外國人口達到1萬8226人，比前一年增加25.5%。特別是來自台積電總公司的台灣出身者，在廠房周圍地區形成了「台灣村」，台灣人口急速飆增約5倍。
但另一方面，確保耕地的有利因素卻缺乏。前述農園經營者表示，「只要農民高齡化與後繼無人等根本問題未被解決，就無法找到國內農業發展的出路」。
日本農林水產大臣坂本哲志9日在記者會上表示，「農林水產省將與熊本縣合作，且為了讓農民能繼續經營農業，將討論閒置農地的整備等必要支援」，他強調，政府將因應因台積電進駐導致當地耕地減少的擔憂。
由熊本縣菊池地區的農民所組成的團體，也在5日時要求農林省確保透過新農團地所創建的農地以及農業人才。熊本縣農業相關團體也與日本東海大學在6日時設立了研究小組，來探討半導體相關企業集中對當地農業的影響。
隨著台積電熊本廠開幕，近來確保當地農業可持續發展的運動正日益興起。由於該地區不僅種植了胡蘿蔔等蔬菜，也是畜牧業用地，如何讓農業與半導體共存也成為課題之一。
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