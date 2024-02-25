高雄男缺錢買毒品！竟當街持刀搶雜貨店 劃傷店員得手萬元落跑
本月24日下午2時許，高雄一名23歲的簡姓男子，疑似因缺錢買毒品，竟持刀前往鼓山區某雜貨店行搶，他先用刀劃傷35歲張姓男店員，之後再搶奪1萬多元後逃逸。警方獲報後立即組成專案小組，積極循線追查，於案發後4小時順利逮捕簡男，並在其身上查獲瓦斯槍2把、毒品咖啡包3包等證物，全案依強盜、毒品罪嫌移送偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，簡男有毒品前科，為轄區治安顧慮人口，24日下午，疑似缺錢買毒品，竟闖進鼓山區九如四路某雜貨店行搶，簡男持刀抵住店員張男後頸，導致張男頸部遭刀刃劃傷，隨後得手1萬多元後逃逸。警方獲報後趕抵，立即成立專案小組，並調閱監視器畫面，迅速鎖定簡男身分，於當天傍晚6時許，將簡男逮捕到案，並在其身上查獲瓦斯槍2把、毒品咖啡包3包，另在逃逸路上的草叢裡，尋獲作案用的兇刀，訊後依法移送高雄地檢署偵辦。
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