自導自演被砸蛋！星國直女播主道歉：不懂台灣法律 遭警依法函送
本月9日，新加坡籍的32歲鄭姓女直播主kiaraa kitty，於高雄前鎮街頭直播時，突然遭一名陌生婦人砸雞蛋，該婦人還痛斥「勾引我老公」，警方獲報後隨即展開調查，發現該婦人竟是鄭女的薛姓男助理假扮，劇情宛如「新加坡版晚安小雞」，由於鄭女與薛姓助理散播不實謠言，被警方依違反社會秩序維護法裁罰。
記者林盈君／綜合報導
據了解，鄭姓女直播主「遭砸雞蛋」，被警方發現竟是與薛姓男助理自導自演，高雄市警方隨即發出聲明，指出此行為已響高雄治安形象，要求她應在臉書粉絲團、或直播時向高雄市民公開道歉，而鄭女也被台灣網友洗版，怒轟要她滾出台灣。24日傍晚，鄭女於彰化直播時終於道歉，自稱不清楚台灣法律，表示「只是想搞笑」，坦言自己不懂事，懇求網友原諒。
回顧案情，鄭姓女直播主來台行腳，於本月9日在高雄直播實，當街遭一名婦人丟砸雞蛋，鄭女事後表示已報警處理，但警方卻未接獲其報案，因此事已影響高雄治安形象，高雄市警前鎮分局成立專案小組，調閱監視器追查，發現該婦人是鄭女的男助理假扮，警方隨後並前往鄭女下榻的飯店，查獲假髮、洋裝、拖鞋與雞蛋，2人坦承為了節目效果自導自演，本月21日，鄭女由律師陪同到案，被警方依違反社維法裁處。