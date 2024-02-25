作家H爆陳珮甄裝乖閃離婚！罹「攝護腺癌」曾認：術後那方面不行
兩性作家H（陳鴻儀）和KOL、迪化街名門前媳婦陳珮甄（Selena）上個月才在烏來舉辦浪漫婚禮，沒想到昨（24）日凌晨，兩人宣布已分手，尚未登記的婚姻終結；而作家H其實曾在2022年罹患攝護腺癌第三期，手術後每日要吃多種藥物，初期甚至要包尿布工作，雖然性功能無法正常運作，但他仍樂觀表示「還是可以交女友」。泌尿科醫師也提醒，年齡為60至80歲、有攝護腺癌家族史、帶有如BRCA（遺傳性乳癌基因）突變基因者、服用男性激素或平時攝取較多高脂肪食物的男性，都是罹患攝護腺癌的高危險群。
記者張志浩／綜合報導
作家H曾在節目中透露，罹患攝護腺癌後，外出或上節目都有包尿布，雖說是輕微漏尿，但因擔心突然失控，所以保險起見，都還是使用成人紙尿褲來預防，罹癌後作家H坦言「自己一點都不像病人」，就算生命可能剩下2到3年，他也看得很開，這段時間也積極以賀爾蒙藥物做全身性治療，就算會有女乳及女性更年期等後遺症，他仍想要「重振雄風」。
童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉指出，攝護腺癌初期大多沒有徵兆或症狀不具特異性，除了易好發於50至60歲的良性攝護腺肥大症狀混淆外，國人對攝護腺癌的警戒心也不夠，患者往往忽略警訊，以至於近6成台灣病友確診時，已是晚期，更有3成以上病友初次診斷時就有轉移病灶。
歐宴泉提及，攝護腺癌常見的轉移部位以骨頭居多，約佔75%，其次是轉移至內臟器官或淋巴腺者約佔15%，骨轉移合併內臟器轉移10%，門診觀察，有些患者都是先至骨科或其他外科就醫，因而錯失最佳治療時機。
歐宴泉強調，50歲以上男性，「應每半年定期至泌尿科」進行「血液攝護腺特異性抗原（PSA）檢查」與「肛門指診」，若是高度懷疑者，建議進行多參數磁振造影融合超音波影像切片，及早發現及早治療是與攝護腺癌和平共存之道。