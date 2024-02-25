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PEETA葛格離婚Alisa半個月！突開嗆「好想拆穿你」　爆分開有內幕

▲PEETA葛格（右）月初宣布離婚，近日突然開嗆前妻「我好想拆穿你」，離婚貌似有隱情。（圖／PEETA葛格FB）
▲PEETA葛格（右）月初宣布離婚，近日突然開嗆前妻「我好想拆穿你」，離婚貌似有隱情。（圖／PEETA葛格FB）

記者薛羽彤／綜合報導

健身網紅「PEETA葛格」本月7日，宣布與妻子Alisa離婚，結束1年半的婚姻，透露因為夫妻倆終究找不到一個幸福的平衡點。恢單後，雙方的社群引發粉絲關注，Alisa近日發文引用一段話「我不會拆穿你，但是我會遠離你」，意外釣出前夫PEETA葛格留言，「我好想拆穿你」，引外界猜測兩人離婚是否有內情。

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▲PEETA葛格（右）宣布與妻子Alisa離婚。（圖／PEETA葛格FB）
▲PEETA葛格（右）宣布與妻子Alisa離婚。（圖／PEETA葛格FB）
Alisa近日在IG上引用書中的一段話，「我不會拆穿你，但是我會遠離你。我會不動聲色的淘汰你。我只做選擇，不做教育。你有你的立場，我有我的底線，對不起，你被淘汰了。」最後寫上「沒骨氣的我，終於有底氣的說我做到了。」雖然全文沒指名道姓，仍讓不少網友猜測是否跟離婚一事有關。

▲Alisa近日發文一段話釣出前夫PEETA葛格回應。（圖／ Alisa IG）
▲Alisa近日發文一段話釣出前夫PEETA葛格回應。（圖／Alisa IG）
沒想到，此篇文章卻釣出前夫PEETA葛格回應「我好想拆穿你」，短短5字引發眾人聯想，Alisa也回覆前夫「先好好過生日，不要想太多。我們都有新的生活，汰舊換新，一切都會更好，生日快樂。」兩人互動被網友放到論壇Dcard上討論，網友直言：「Peeta跟Alisa另有隱情？！究竟peeta還能保留多久最後的溫柔不說破呢？」、「這是血流成河的大場面要來了的意思嗎？」、「真的受不了女方，一直發這種影射性的文章之後，還叫對方好好過生活」。

▲Alisa發文釣出前夫PEETA葛格回應。（圖／Alisa IG）
▲Alisa發文釣出前夫PEETA葛格回應。（圖／Alisa IG）
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