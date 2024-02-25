彰化小姊妹車禍命危！頭部重創陷昏迷 醫療團隊：未來幾天是關鍵
本月22日晚間，彰化縣伸港鄉就讀國小的陳家3姊弟，遭74歲無照駕駛的蕭姓老翁撞擊，其中年紀最小的弟弟，僅腳部扭傷已無大礙，但10歲與9歲的姊姊，因傷情嚴重、目前仍在醫院與死神拔河，各地民眾也紛紛為姊妹倆祈福集氣，希望能早日康復。而姊妹倆人目前昏迷指數為3，因劇烈撞擊頭部受創嚴重，醫療團隊也盡全力搶救，盼能有奇蹟出現，2人可以轉危為安。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時陳家3姊弟放學返家，手牽手走過穿越道時，遭駕駛休旅車的蕭姓老翁高速撞飛，10歲與9歲的姊姊頭部受創，分別被送往秀傳、彰基醫院搶救。直到25日清晨，10歲的姊姊昏迷指數3，血壓偏低，秀傳院方指出，姊姊腦部受損非常嚴重，之後的3到5天是關鍵期，醫療團隊也努力跟死神拔河中，希望能出現奇蹟。
而9歲妹妹送往彰基醫院，昏迷指數也是3，兒童醫院神經外科主任張尚文指出，妹妹目前有雙側氣胸，以及腦部損傷，還有因撞擊後、劇烈翻滾造成「瀰漫性的軸索損傷」，而這是所有腦外傷裡最嚴重的一種情況，不但會造成神經的斷裂，而且會造成瀰漫性的出血，會造成很嚴重的缺氧性腦病變。
目前醫療團隊都在盡力治療，彰基總院長陳穆寬則，也帶領醫療團隊為9歲妹妹祝福禱告，希望她可以早日康復，陳穆寬也表示已指示全力搶救，彰基會負擔所有醫療費用，讓家屬不必擔心。而事件發生後的3天來，許多民眾及網友都紛紛為小姊妹集氣祈禱，希望姊妹2人早日甦醒，並恢復健康。