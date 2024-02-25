台南鹿耳門煙火炸傷人！夫妻血流滿地痛到發抖 民眾見狀嚇壞驚逃
24日晚間，台南市鹿耳門舉辦「2024元宵花火迎春牛」活動，當時焰火秀吸引大批遊客前往，不料於當天晚間10點多，發射高空焰火時，驚傳發生餘彈炸傷遊客事件，一對夫妻遭火焰炸傷，現場頓時血流滿地，讓附近民眾也嚇壞。
記者林盈君／綜合報導
據了解，有目擊者將事件PO到「爆料公社二社」，表示24日晚間鹿耳門舉辦焰火秀時，有焰火落下導致地面有部分失火，之後還出現炸傷人事件，當時還出現劇烈爆炸聲響，現場有民眾見狀嚇得逃竄。目擊者表示，之後救護人員衝進會場，一對夫妻遭焰火炸傷，現場血流滿地，還有消防人員前來處理失火情形。
對此，正統鹿耳門聖母廟也發出聲明，表示事前均有向台南市政府消防局申請施放高空煙火及蜂炮煙火，共經過4次檢查皆符合規定。由於高空煙火階段，因其中一顆煙火在落下時才爆破，掉落在原本劃定的落焰區約15公尺外位置，造成觀賞民眾受傷，聖母廟方深感歉意，24日當晚第一時間廟方與煙火公司即前往慰問傷者、致贈慰問金，並會負起後續責任。
正統鹿耳門聖母廟表示，對於這次的意外事件深表遺憾，未來煙火施放時將會擴大落焰區規畫、實施更嚴謹的維安管控，也再一次向傷者表達誠摯的歉意。