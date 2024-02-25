醬香拿鐵不夠看！中國星巴克推「紅燒肉拿鐵」　日記者：味道複雜

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中國星巴克官方微博介紹，此咖啡是「紅燒肉風味醬和濃縮咖啡融合」，最後倒入牛奶，還將豬肉乾放在最上面作點綴。據中國星巴克表示，「還有顧客主動到門店來詢問了解年豐鹹香拿鐵這款飲品」，「顧客反饋風味比較獨特，口感綿密順滑」。
這款咖啡再推出後，隨即吸引大批中國民眾前往嚐鮮。一名北京詹女士表示，「咖啡整體味道並不能讓其感到滿意，有種拿鐵裡加了腐乳和糖精的感覺，不過裡面的那塊豬肉脯還是挺好吃的。」不過也有網友表示，可以允許拿鐵與紅燒肉「同時存在胃裡，但不能同時出現在嘴裡。」
不過也有不少人質疑售價太高，批評星巴克1杯拿鐵人民幣38元，加一片豬肉乾就貴人民幣30元，「根本是詐騙」。還有網友表示，這個價格夠他「吃一盤紅燒肉，再到瑞幸咖啡買2杯拿鐵」。瑞幸是中國星巴克頭號競爭對手，去年9月曾推出茅台酒口味的「醬香拿鐵」，一度引發風潮。
中國星巴克先前還曾推出過其他獵奇口味，包括將黃油、啤酒、羅勒、柑橘、番茄、迷迭香等配料與咖啡融合，推出「黃油啤酒風味冰鎮濃縮」、「羅勒橘光風情冰震濃縮」、「番茄迷迭香風味冰震濃縮」等產品。
《朝日放送》派駐上海的記者高橋大作也親自嘗試，表示是「非常複雜的味道」。他也在推特上PO文列出過去中國出現的奇特口味咖啡，除了醬香拿鐵跟這次的紅燒肉拿鐵外，過去還出現過用青椒當成杯子的「青椒拿鐵」，以及加入玄米、海苔和芝麻豐富口感的「咖啡泡飯」。