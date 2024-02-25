MLB／左打版「法官」！洋基大物掃470英尺全壘打 主帥印象深刻
MLB紐約洋基今（25）日迎來熱身賽首戰，面對底特律老虎就展現強大火力，靠著新同學Trent Grisham與外野大物Spencer Jones開轟，終場以22:10大勝。根據報導，Spencer Jones敲出的該發全壘打，飛行距離達到470英尺（約143.2公尺），也讓主帥Aaron Boone印象深刻。
記者張志宇／綜合報導
Spencer Jones上季都待在小聯盟高階1A與2A，合計敲出16轟、66分打點、43次盜壘、平均打擊率為0.267，其中身高為6呎6吋（約198公分），被譽為是「左打版」的Aaron Judge。
身為洋基農場中的頂級新秀，本場在5局上代打上陣，隨即掃出飛行距離470英尺的全壘打，合計整場3打數，掃出3支安打進帳4分打點。Jones本人對於掃出超遠全壘打，則謙遜表示：「現場的風勢有助於球飛行，但我今天的擊球感覺十分不錯。」
對於Spencer Jones此役表現，洋將主帥Boone在賽後表示，「除了亮眼打擊表現外，他在跑壘速度與守備都留下深刻印象，首先Spencer Jones是位大個子，但他的速度很快，我認為他將會是一位很好的中外也防守球員，他在追球和移動方面都很棒。」