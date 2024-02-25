曾三度問鼎中國首富！「娃哈哈集團」創辦人宗慶後過世　享壽79歲

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據訃告，娃哈哈集團有限公司宗慶后同志治喪委員會，將於28日上午10時，在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地舉行追思會。
先前就曾有報導指出，宗慶後春節之前，就因肺癌病重，入住浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院ICU病房。宗慶後最近一次公開露面，是在2023年3月18日接受央視財經頻道《對話》欄目接受專訪，他在當時談到了接班問題，並稱自己「不會退休，但會退居二線」；同年4月7日，宗慶後現身中國國際飲料工業科技展。
娃哈哈集團曾於2021年12月公告，宗慶後的女兒宗馥莉已出任集團副董事長兼總經理。其後，宗馥莉就以集團接班人之姿，逐漸肩負起娃哈哈的日常營運重任。
宗慶後出生於1945年，在42歲時帶領兩名退休老師，以14萬人民幣貸款白手起家，從沿街叫賣冰棒，到做保健食品銷售員，在1991年時創辦「娃哈哈」。宗慶後一手打造出的娃哈哈，其產品涵蓋蛋白飲料、包裝飲用水、碳酸飲料、茶飲料等十餘類200多個品種。
目前娃哈哈在中國建有81個生產基地、187家子公司，擁有員工近3萬人。而宗慶後2010年、2012年、2013年3度問鼎富比世（Forbes）排行榜「中國首富」。2023年，宗慶後以1000億人民幣財富位列《2023胡潤全球富豪榜》第121位。
不過中媒形容宗慶後身上有著改革開放後第一代創業者共同的特質，質樸、低調，因時常一身黑衣、穿幾十元人民幣的布鞋，更被稱為「布鞋首富」。創業超過30年，宗慶後也被稱為是娃哈哈「第一勤奮的人」，早上7點之前上班，晚上11點之後下班。
宗慶後在2018年接受媒體採訪時，曾分享他的經營哲學為「專注主業，小步快跑」。所謂「小步」，是指在決策上要小心謹慎，小步擴張，發現不對立刻撤退止損；「快跑」是指機會一旦出現，就迅速行動，把握機遇，不能猶豫。