會羨慕赴日熊本廠台積電員工嗎？「超爽生活」曝 網揭年薪贏日醫
「台灣護國神山」台積電進入大航海時代的首站駛向日本，於當地熊本的第一座晶圓廠已於昨（24）日正式開幕，同樣落腳於熊本縣菊陽町的二廠，也預計於今（2024）年底開始興建。近日有網友於社群平台上問「會羨慕去日本台積電的員工嗎」，底下有網友留言揭「超爽生活」。
記者鄭妤安／台北報導
台積電熊本廠新聞熱度狂燒，有網友在PTT上表示，最近一直出現台積電熊本廠的新聞，去日本工作說不定還能無痛移民，「赴日工作台灣人，生活會比在台灣好吧？」
底下有網友發表較為不看好的言論，「國外生活要能活下來，並且同時擁有歸屬感才是最重的」、「熊本很鄉下，坐新幹線去東京約6小時，要去日本工作首選也是去東京」、「如果薪水是領日幣超虧」、「工廠地點很鄉下吧，附近高麗菜一堆，媒體都拍到了」、「40%樂見台灣友好，台灣人好好當外勞」。
不過也有眾多網友覺得「很爽」，留言道「薪水在那生活應該超爽」、「空氣品質大勝，水質也好」、「去那邊的朋友說很無聊，但和牛、草莓很便宜每天吃很爽」、「光是能進台積電就已經很羨慕了」、「年薪300多萬，在熊本是超越日本醫生的存在，爽翻」。