作家H攝護腺癌影響性功能！林沖、余天也得過「沒路用變沒得用」
知名兩性作家H（陳鴻儀）今年1月才與迪化街名門前媳婦陳珮甄結婚，並風光舉辦婚宴，怎料，婚姻維持不到1個月就閃電離婚，兩人還在臉書上互控罪狀，讓外界霧裡看花，卻也讓作家H過去曾說，因為攝護腺癌的關係，僅能「單方面取悅」女友一事，引發關注。事實上，罹患攝護腺癌的名人非常多，包含「長青樹歌王」余天、「鑽石歌王」林沖都得過，該病更是國人男性十大癌症第5名，男性們不可忽視，直呼：「沒路用變沒得用。」
記者詹鎰睿／綜合報導
現年90歲「鑽石歌王」林沖，曾罹患攝護腺癌第3期，外加心臟病、糖尿病等重大疾病，不僅動過多次心臟手術，還歷經38次的電療，一度痛到直呼「像是有人拿刀刮你的肉！」不過他23日出席公益活動時也聊到，有次手術時一度病危，緊急輸送12袋血，幸好順利從鬼門關前走回來，目前固定每2週做一次復健，每3個月回診醫院一次。
現年75歲的余天，2017年年底檢查出攝護腺癌第3期，所幸隔年年初緊急開刀切除，並定期追蹤複診才有所改善，他曾說過，以往都會定期做健康檢查，結果斷了4、5年後，才發現早已罹患攝護腺癌。有趣的是，余天還轉述醫師說法，「剪掉（攝護腺）之後，房事不是沒路用，而是沒得用！」目前則著重在飲食，盡量避免太甜、太鹹等食物。
事實上，攝護腺癌又稱前列腺癌、長壽癌症，好發於60歲至80歲之間的男性，除了年齡，也跟飲食、家族基因、生活習慣有關，可怕的是「早期沒有症狀」，而且生長速度緩慢，因此男性病患往往在求醫檢查時才發現已是中晚期癌症，進而延誤治療時機，症狀包含排尿困難、小便次數增加、夜間頻尿、或是排尿時力道較弱容易中斷等等。
除了林沖、余天，包含知名音樂人劉家昌、以及英國歌手洛史都華等高齡名人都曾罹患攝護腺癌，另外，還有前衛生署長楊志良、衛教專家潘懷宗、以及作家李家同、已故作家李敖都飽受此疾病所苦。去年，憑藉經典美劇《六人行》走紅的美國男星詹姆斯邁克爾泰勒，更因為攝護腺癌不幸病逝，享年59歲，也讓該疾病再次引發國人關注。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道