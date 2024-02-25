Toyz約會愛莉莎莎大和解！塔羅預測心儀對象　神奇命中篠崎泫

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外界以為他們水火不容，愛莉莎莎卻偏偏找到Toyz一起拍片，暢聊感情觀、擇偶條件，上演仇人約會大和解，她大方請Toyz吃飯，還去雙人油壓按摩，全裸裹著毛巾在包廂裡按摩放鬆，看見對方私密部位，難得開誠布公，愛莉莎莎全程非常害羞，Toyz表示按摩時不小心瞥見，稱讚愛莉莎莎身材非常好。
聊天過程中，Toyz自曝半年沒交女友，因為即將入獄服刑4年2個月，覺得沒人願意等待他，感情抱持隨遇而安的心態，愛莉莎莎特別帶他去算命，順便詢問塔羅牌老師合適對象何時會出現，得到的答案是內心太過沉寂，一直認識異性，卻挑選不到好對象，「現在要安定下來對一個人負責滿難的」，其實他的姻緣線不差，心靈不夠滿足，真正的原因在於自己，讓Toyz直呼「太玄了」。
塔羅牌老師指Toyz有感情潔癖，「對感情受過傷的人特別有愛，特別喜歡家教好、自律的人，不喜歡太愛玩的人，非常需要有教養、涵養的人，對你來講內在更勝於外在，不知道為何對於沒有自信或受過傷的人，會像國王那樣想要保護她，太過強勢高傲的人，反而沒辦法打從心裡認識，心儀的女生不會是太浮誇、耀眼的人」，像愛莉莎莎這樣強勢、說話直接的女孩就不符合條件。
網友看了整支影片後對Toyz大幅改觀，覺得他約會很紳士，特別是提到戀愛這件事，塔羅牌老師所說的對象，似乎跟從小被父母棄養、受過傷害的篠崎泫相當符合，幾乎是神奇命中，瘋狂留言「塔羅牌老師好準，Toyz對象如果是篠崎泫的話」、「都說是玄啦（篠崎泫）」、「害我也想去算看看，好像很厲害」。
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