「麗的電視」花旦李影70歲跌倒逝世 7年舊愛劉松仁：一直有聯繫
香港「麗的電視」（亞洲電視前身）「當家花旦」李影，今（25）日被友人證實已經在加拿大離世、享壽70歲，她曾演過《星星月亮太陽》、《半生緣》、《浪淘沙》、《親恩情未了》等劇集。李影曾與港星劉松仁相戀長達7年，港媒今日詢問劉松仁，他表示一直有和李影保持聯繫，但不知道她有什麼病史，也對於舊愛逝世感到很震驚，透露還需要打探消息便掛斷電話。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《東網》報導，李影日前在加拿大住處跌倒，卻拒絕友人幫忙照顧，今日早上朋友聯繫不到她，於是登門拜訪，才發現李影身體不適想吐，她雖然還有意識但說話含糊不清、臉上還有瘀青，友人緊急通報救護車將李影送醫急救，無奈最終仍宣告不治。
李影當年與劉松仁分手後，1984年嫁給成衣商人沈海鍵、移居加拿大，兩人婚後育有兩名女兒，但婚姻只維持8年就劃下句點；離婚後李影搬回香港住，2023年曾為電影《12日》客串演出奶奶角色，誓言絕對不退休。其中一名女兒沈穎婷追隨媽媽腳步，曾以港姊身分投入演藝圈，獲封為「無綫咪神」，後轉行為空服員。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道