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日79歲翁撞死台籍遊客！網湧留言要求繳回駕照　高齡駕駛再度惹議

▲日本奈良發生一起高齡駕駛肇事意外，其中受重傷的台灣男性遊客在搶救後仍宣告不治，消息傳出後日本輿論再度針對高齡駕駛議題產生討論。（圖／翻攝自奈良縣警方畫面）
▲日本奈良發生一起高齡駕駛肇事意外，其中受重傷的台灣男性遊客在搶救後仍宣告不治，消息傳出後日本輿論再度針對高齡駕駛議題產生討論。（圖／翻攝自奈良縣警方畫面）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本奈良市東大寺今（25）發生嚴重交通事故，一名日本79歲的駕駛因錯把油門當煞車而在知名景點東大寺南門入口暴衝，造成2名男性遊客受傷緊急送醫，其中傷勢較嚴重的62歲的台灣籍旅客在送醫搶救後仍不幸喪命，消息傳出後吸引大量日本網友湧入留言批評，要求日本政府應該針對高齡駕駛者設置收回駕照的規範。

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日本近年來對於「高齡駕駛」這項議題有諸多討論，社會上已發生數起年長者因駕駛失控而發生的死亡車禍，根據《NHK》、《讀賣新聞》、《奈良新聞》等日媒報導，這起事故發生在當地上午9時50分左右，79歲駕駛池永明稱因誤踩油門而撞傷兩人，其中輕傷的52歲日本籍遊客腰部骨折，而62歲的台灣男性遊客則在送醫3小時後宣告不治。

事發地點是奈良市主要的旅遊景點之一，也是眾多土產名店與紀念品販售聚集地，許多遊客和參拜者只能在此步行，除了店家以外的一般車輛是無法通行的，而遭警方以過失駕駛致死傷罪嫌逮捕的駕駛正是附近商店的老闆。

相關新聞在日本的新聞媒體文章和影音留言區掀起大批討論，其中就有不少網友呼籲政府針對高齡駕駛持有駕照一事進行管理與限制，「應該針對年長者的駕照進行更嚴格的年齡檢查」、「高齡駕駛踩錯踏板已成為明顯的社會問題」、「為何考駕照有最低年齡限制，卻沒有上限呢？」、「再也不敢心安理得地散步了」。

這不是日本第一次發生高齡駕駛肇事，這些長者們因為步行能力逐漸貧弱，因此往往仰賴汽車代步，根據日本官方統計，超過75歲仍持有駕照者在2020年底共計590萬4686人，超過80歲的也還有242萬7491人，而且老年駕駛人數目前仍在繼續增加；日本警察廳2021年也統計發現，日本全年有346起致命事故，而駕駛年紀在75歲以上者占所有事故的15%。

對於這些錯把油門當成煞車的年長駕駛，更有不少人將他們稱為「老人飛彈」（老人ミサイル）形容他們會導致車輛衝撞人群，為此政府與許多民間團體也致力於導入AI科技輔助，日本2020年也修正《道路交通法》，要求違反交通法規的75歲以上駕駛必須在更新駕照時通過路考。

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