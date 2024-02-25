台中媽祖國際觀光文化節 「宮廟風華」好戲連台慶元宵

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今年媽祖國際觀光文化節仍延續「媽祖同行」主題，在「宮廟風華」系列方面，共邀30組國內優質團隊，自13日在新社區揭開序幕後，將在全市12間宮廟輪番演出，直到昨晚元宵節，已巡迴5間宮廟，預計5月中旬落幕。
昨天是元宵節，不僅中央公園舉辦的中台灣燈節光彩奪目，人山人海，在梧棲的大庄浩天宮和南屯萬和宮因「宮廟風華」帶來的精彩演出，吸引大批觀眾湧入，熱鬧非凡，洋溢濃濃節慶氣氛。。
在梧棲大庄浩天宮是邀請黃裕翔、凡徒表演藝術、街頭藝人廖訓佑和永寧社區寧之舞舞蹈班共同匯演，節目多元，吸引萬眾目光。另在南屯萬和宮則是邀請國光歌劇劇團演出精采大戲《龍鳳呈祥》，好戲爆棚，不時獲得台下觀眾熱烈掌聲，萬和宮董事長蕭清杰還親自送上紅包，感謝劇團精彩演出，讓民眾歡度快樂佳節。
還有大甲鎮瀾宮，昨晚也舉辦元宵晚會，邀請台中文威龍獅戰鼓團、極至體能舞蹈團、道格拉斯(雙人雜耍表演)、綠龍(大提琴&中國笛合奏)、藝人How Z、陳華、All In 5表演，與民眾共度元宵佳節。
此外，4月起在北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等也將陸續舉辦活動，由金宇園掌中劇團、妙璇舞蹈團、軒豪樂團、九天民俗技藝團及明華園日字戲劇團等知名團隊帶來精采演出，好戲連連、場場精彩絕倫，絕對不能錯過！更多活動資訊請上台中市政府文化局網站查詢(http://www.culture.taichung.gov.tw)。