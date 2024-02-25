快訊／作家H直播淚崩！心痛想挽回陳珮甄：回到一家三口的日子

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事情爆發後，他這2天沒有吃、沒有睡，直播時外貌相當憔悴。作家H透露，分手導火線是22日晚上，他問陳珮甄「妳了解我嗎？妳知道我擅長和不擅長的是什麼？」但罹患亞斯的陳珮甄表示不想了解，雙方各自入睡，隔天她就返回台南，他覺得夫妻倆連一般話題都不能聊，不如試著放手，主動提出分手，可是一說完就後悔了，捨不得離開陳珮甄，「她是我愛的女人，到現在我還把她當作太太，我們已經辦過婚禮，雖然還沒登記」。
儘管雙方互寫文章撕破臉，作家H直播時卻哭得淚流滿面，堅稱為了這段感情投入所有，把它當作人生中最後一場戀愛，所以希望它能很好，沒有要放棄這段感情，不想要這樣失去她，願意接受對方的一切，包括陳珮甄的亞斯病症，會封鎖她是不敢看到她的名字，因為內心會難過，「我懷念一起帶小朋友出去玩，懷念我們在我家、她家的日子，和她在一起的每一天」。
上千網友觀看直播，苦勸他放下感情，先將心情安頓好，作家H痛心地說：「我愛她，希望跟她繼續規劃未來的生活，繼續走未來的5年、10年、30年，她聽到的話可以完全不理會我，因為我們已經說了分手，我有問她可以在一起嗎？她說她受傷了不行，但我不想放棄，因為我愛她」，他承諾將過去的惡習改進，希望再度挽回陳珮甄的心，回到3個人一個家的日子。
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