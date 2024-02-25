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快訊／作家H直播淚崩！心痛想挽回陳珮甄：回到一家三口的日子

▲作家H直播痛苦流淚，表示還想挽回陳珮甄，回到過去一家三口的日子。（圖／作家H臉書）
▲作家H直播痛苦流淚，表示還想挽回陳珮甄，回到過去一家三口的日子。（圖／作家H臉書）

記者江芷稜／綜合報導

作家H與網紅陳珮甄尚未登記結婚就宣告分手，在臉書上洋洋灑灑列出女友表面裝乖巧、夜會人夫等9大罪狀，讓陳珮甄身心受到折磨，聲明「未來不會再傻了」，戀情似乎宣告終結，沒想到作家H今（25）日晚上臨時開直播，痛哭失聲地表示內心很愛陳珮甄，不想這樣失去她，希望還有機會挽回女友，回到3天前一家三口的日子，上千網友關心他的近況，苦勸他感情放一邊，應先尋求心理醫師諮詢。

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▲作家H坦言兩人相處過程中爭執不斷。（圖／作家H臉書）
▲作家H坦言兩人相處過程中爭執不斷，但他無意傷害陳珮甄。（圖／作家H臉書）
作家H在直播開頭就先向網友道歉，無意浪費社會資源，他提及自己天生心思細膩敏感，對於事情都會做許多聯想、推測，和陳珮甄交往時發生衝突，不希望她跟男性走得太近，認為異性大多心懷不軌，但強調自己吵架時沒有酗酒、威脅尋短，也無意說對方壞話，「我不希望寫的文章對她造成傷害」，前幾天還跟她一起設想30年的未來，認真思考人生規劃，沒有要刻意鬧新聞。

▲作家H公開宴客照。（圖／翻攝「作家H」粉專）
▲作家H年初才公開宴客照。（圖／翻攝「作家H」粉專）
事情爆發後，他這2天沒有吃、沒有睡，直播時外貌相當憔悴。作家H透露，分手導火線是22日晚上，他問陳珮甄「妳了解我嗎？妳知道我擅長和不擅長的是什麼？」但罹患亞斯的陳珮甄表示不想了解，雙方各自入睡，隔天她就返回台南，他覺得夫妻倆連一般話題都不能聊，不如試著放手，主動提出分手，可是一說完就後悔了，捨不得離開陳珮甄，「她是我愛的女人，到現在我還把她當作太太，我們已經辦過婚禮，雖然還沒登記」。

▲陳珮甄表示不後悔愛過作家H，但未來不會再傻了。（圖／陳珮甄臉書）
▲陳珮甄表示不後悔愛過作家H，但未來不會再傻了。（圖／陳珮甄臉書）
儘管雙方互寫文章撕破臉，作家H直播時卻哭得淚流滿面，堅稱為了這段感情投入所有，把它當作人生中最後一場戀愛，所以希望它能很好，沒有要放棄這段感情，不想要這樣失去她，願意接受對方的一切，包括陳珮甄的亞斯病症，會封鎖她是不敢看到她的名字，因為內心會難過，「我懷念一起帶小朋友出去玩，懷念我們在我家、她家的日子，和她在一起的每一天」。

▲作家H表示，願意接受陳珮甄的一切，到現在還把她當作太太。（圖／作家H臉書）
▲作家H表示，願意接受陳珮甄的一切，到現在還把她當作太太。（圖／作家H臉書）
上千網友觀看直播，苦勸他放下感情，先將心情安頓好，作家H痛心地說：「我愛她，希望跟她繼續規劃未來的生活，繼續走未來的5年、10年、30年，她聽到的話可以完全不理會我，因為我們已經說了分手，我有問她可以在一起嗎？她說她受傷了不行，但我不想放棄，因為我愛她」，他承諾將過去的惡習改進，希望再度挽回陳珮甄的心，回到3個人一個家的日子。


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