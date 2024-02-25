赴藥師公會春酒　蔡英文：感謝8年給予支持、疫情與政府一起打拚

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蔡英文提到，過去幾年，面對疫情的挑戰，全體藥師不辭辛勞地站在第一線，不僅調劑藥品，也協助政府發放口罩及快篩試劑。藥師朋友也是民眾在日常生活中的「社區好朋友」，從宣傳正確的用藥觀念、協助長照政策，到各種醫藥照護，藥師朋友都扮演著非常重要的關鍵角色。
蔡英文說，除了深入社區及長照中心，藥師全聯會也將台灣在防疫和公共衛生的經驗，和世界的藥事團體分享，讓世界看見台灣，發揮「Taiwan Can Help」的精神，貢獻一己之力給全世界。
蔡英文指出，政府知道最近幾年全球都面臨到藥品短缺的問題，已請衛福部、食藥署、健保署等相關單位，積極因應處理。目前，「藥品市場監測系統」已經上線，這套系統會強化對中盤商藥品供應的監測，讓第一線的藥師在藥品庫存的查詢上可以更快速，也確保民眾用藥的權益。
蔡英文強調，台灣社會進入超高齡化，在少子女化的狀況下，居家長照的醫療需求也會持續增加。未來醫療結合科技將成為常態，像是已經開放的遠距藥事服務、智慧醫療等。政府也會持續精進並適時修正法規，確保資安和病人的隱私，提升醫療的服務。
最後，蔡英文感謝大家在她8年任期給予的支持，讓台灣「關關難過、關關過」。在百年大疫的期間，感謝藥師朋友與政府一起努力打拚，讓台灣防疫表現受到世界肯定，也讓民眾更了解藥師在國家防疫及醫療系統扮演的角色，藥師朋友不僅是藥師，也是社區照顧很重要的一環，她要再次感謝大家的協助，也期盼大家持續給予政府支持。