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赴藥師公會春酒　蔡英文：感謝8年給予支持、疫情與政府一起打拚

▲蔡英文晚間出席藥師公會春酒，致詞時感謝8年任期藥師朋友給予支持，尤其疫情期間，與政府一起努力打拚，讓台灣防疫受到世界肯定。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.25）
▲蔡英文晚間出席藥師公會春酒，致詞時感謝8年任期藥師朋友給予支持，尤其疫情期間，與政府一起努力打拚，讓台灣防疫受到世界肯定。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.25）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（25）日晚間出席「中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴」，致詞時表示，衛福部、食藥署及健保署等單位已積極因應處理藥品短缺問題，「藥品市場監測系統」也已經上線，強化中盤商藥品供應的監測，讓藥師查詢藥品庫存更快速，並確保民眾用藥權益。未來台灣進入超高齡化社會，醫療結合科技將成常態，政府也會持續精進並適時修正法規，期盼提升醫療服務，此外也感謝大家在她8年任期給予支持，尤其疫情期間，藥師朋友與政府一起努力打拚，讓台灣防疫受到世界肯定。

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蔡英文致詞表示，今年藥師公會全聯會即將屆滿44周年，歷屆的理事長和理監事都致力爭取藥師權益，也讓全聯會成為政府和業界溝通的橋梁，讓政府聽見藥界的聲音，在施政上更貼近民意。她要感謝理事長黃金舜這幾年的帶領，以及所有藥師好朋友共同守護廣大國人的健康。同時，她也要拜個晚年，祝大家新年快樂、平安順利。

蔡英文提到，過去幾年，面對疫情的挑戰，全體藥師不辭辛勞地站在第一線，不僅調劑藥品，也協助政府發放口罩及快篩試劑。藥師朋友也是民眾在日常生活中的「社區好朋友」，從宣傳正確的用藥觀念、協助長照政策，到各種醫藥照護，藥師朋友都扮演著非常重要的關鍵角色。

蔡英文說，除了深入社區及長照中心，藥師全聯會也將台灣在防疫和公共衛生的經驗，和世界的藥事團體分享，讓世界看見台灣，發揮「Taiwan Can Help」的精神，貢獻一己之力給全世界。

蔡英文指出，政府知道最近幾年全球都面臨到藥品短缺的問題，已請衛福部、食藥署、健保署等相關單位，積極因應處理。目前，「藥品市場監測系統」已經上線，這套系統會強化對中盤商藥品供應的監測，讓第一線的藥師在藥品庫存的查詢上可以更快速，也確保民眾用藥的權益。

蔡英文強調，台灣社會進入超高齡化，在少子女化的狀況下，居家長照的醫療需求也會持續增加。未來醫療結合科技將成為常態，像是已經開放的遠距藥事服務、智慧醫療等。政府也會持續精進並適時修正法規，確保資安和病人的隱私，提升醫療的服務。

最後，蔡英文感謝大家在她8年任期給予的支持，讓台灣「關關難過、關關過」。在百年大疫的期間，感謝藥師朋友與政府一起努力打拚，讓台灣防疫表現受到世界肯定，也讓民眾更了解藥師在國家防疫及醫療系統扮演的角色，藥師朋友不僅是藥師，也是社區照顧很重要的一環，她要再次感謝大家的協助，也期盼大家持續給予政府支持。

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