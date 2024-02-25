新盛生技iShine豐盛春酒 表揚代理商霸氣送千萬大禮
台灣新盛生技集團以「愛閃耀iShine」打響名號，為感謝全台代理商，25日在台中市舉行「2024贏向豐盛」春酒午宴，邀請金鐘獎主持人郭彥均、氣質女神許維恩和鐵肺歌后戴愛玲帶來精彩節目，同時配合迪士尼主題「變裝秀」，大家變身公主、王子，在愛閃耀實現童話夢想，全場氣氛都嗨翻天。
記者金武鳯/台中報導
這場「贏向豐盛」春酒盛會，不僅有精彩節目，現場還備有超過千萬大獎，贈送績優代理商，大獎包括雙B豪華名車、全球缺貨的勞力士蠔式熱銷款、以及卡地亞、LV、DIOR等國際精品包，全是頂峰名品，送禮手筆超霸氣。董事長李胤顏表示，豪氣贈禮只為表揚成績亮眼夥伴，他們因為加入愛閃耀，成功翻轉人生。
新盛生技成立24年，擁有豐富製造業代工經驗和專業研發團隊與實驗室，並於2019年創立愛閃耀iShine，一個與大自然、正能量息息相關植萃保養品牌，除了用最好原料做出天然產品，更希望為世界帶來更多能量，在解決膚質困擾同時，將正能量傳遞世界各角落。
董事長李胤顏表示，集團觸角除了已在亞洲國家發光發熱，連歐美國家也來下訂單，希望大家跟著愛閃耀一起前進，一起成功翻轉人生，也讓iShine成為具有國際競爭力的MIT品牌。
氣質女神許維恩和金鐘主持人郭彥均為愛閃耀iShine的明星商品「溫感煥膚卸洗膠」、「緊實抗皺源液」年度代言人，愛閃耀iShine以植萃抗老專家微品牌精神，以完美配方比例，調配出最適合肌膚的保養品，養出健康肌膚，閃耀出動人的自信，就連女神許維恩也直呼產品使用效果非常驚訝，要親身代言推薦給大家。