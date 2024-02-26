李亦伸專欄／菲律賓掐死中華男籃罩門！這一敗深具教訓

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菲律賓專打中華男籃罩門，從禁區、籃板虐爆中華，一路輕鬆開過去，中華隊信心不足、防守太軟、一路處於被動，這場敗仗很有深「教訓」。
賽前我的分析是：中菲雙方有20分差距，菲律賓是亞籃四強，中華男籃是亞籃9-12名這一級，菲律賓是那種得理不饒人球隊，只要被菲律賓抓住要害死打，中華隊很快就爆了。
中華隊必須打得非常非常強硬，氣勢、防守、身體對抗都不能被菲律賓壓著打，否則一旦禁區失守，三分外線不靈，比賽處於被動，菲律賓就會長驅直入，直接輾壓中華隊。
面對菲律賓，中華隊在身材、對位、天賦、整體實力都輸的情況下，又打得太客氣、太謙遜、太被動，連犯規都很規矩，只有被虐的份。
幾個觀戰細節：
1、中華隊全場犯規13次，平均每節只有3次多，這樣的防守強度、對抗都是信心不足造成。菲律賓比紐西蘭更狠、更悍、更知道如何打中華隊，36歲201公分大前鋒Justin Brownlee在對位、身材、技術優勢直接打爆中華禁區，218公分長人Kai Sotto 18分、10籃板、5助攻、3火鍋，讓中華隊對戰氣勢整個瓦解。
面對菲律賓這種對手和等級、打法，犯規要狠、動作要粗、打法要悍，不能讓他們輕易接球，就算接球也要給十足身體對抗和包夾，下手不能客氣，不惜賠上犯規也要讓他們不能輕易出手。
全場只有13次犯規，形同不設防，中華隊打球太客氣、太制式、太規矩，打菲律賓這種對手肯定吃大虧。
2、中華隊全場只有2次罰球，突破、禁區、身體對抗全輸，只有挨打的分。
這不只是實力差距，更代表中華隊信心全失，當中華隊打不出強硬防守和強悍犯規，菲律賓就會虐爆中華。
3、這一仗除了慘敗，節奏完全失控，防守太客氣，打法太規矩，更顯示中華男籃「太嫩」。
經驗不足，時間和比賽、輸球可以累積，急不得，但心態和強悍鬥志很重要，犯規手段、對抗和用力下手時機更重要。
中菲這種比賽中華隊就是要把節奏打爛，比賽打爛，讓菲律賓也要打得很不舒服，菲律賓就喜歡欺負生嫩、客氣、打法規矩的對手，中華隊身材、對位、天賦、禁區全輸，又讓菲律賓打得非常自在輕鬆舒服，中華隊經驗確實太嫩，
4、日本今天76：73擊敗大陸，日本場上第二高度196公分到201公分也被大陸壓制，身材、對位大陸球員身材天賦都佔盡優勢，但日本球員對抗意識和防守強度都能給大陸球員帶來挑戰和麻煩，不會一面倒。
那不只是實力，更重要的是打球決心和對抗意識。
日本籃球值得我們學習、參考，167公分後衛富樫勇樹，172公分後衛河材勇輝身高都比中華隊後衛更迷你，日本除了歸化球員208公分Joshua Hawkinson身材對位沒有吃虧，其他每個位置幾都跟中華隊差不多，但日本男籃一對一、團隊防守、身體對抗意識十足，這是練出來的，不是天賦。：
中華隊被菲律賓掐住禁區和身材、打法死穴，一場慘敗帶給我們更大啟發，這一戰教練、球員、官員都要記取教訓，下次台北主場再打菲律賓，絕不能再讓對手打得如此輕鬆、自在寫意，慘敗才有價值。
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