花錢找工作！中國青年上小紅書「買面試機會」　央企也有行情價

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報導提到，一名應屆畢業的女碩士生原打算在吉林省長春市當地找間學校任職，但多次面試失敗下，最後只能以人民幣14萬元（約新台幣62萬元）向一家人力資源公司「購買」面試崗位，這讓她不禁感嘆「原來面試沒用！花錢買才管用？」。
調查發現，這家「吉林省新帥人力資源」已經將所有工作職缺都標好價格，例如康師傅等大型民間企業的職缺價格約為人民幣8千至1萬左右，中國第一汽車集團、紅旗轎車等國營企業內部的職缺則約人民幣20萬，相當於新台幣88萬元，而有編制的央企職缺甚至可以開價到人民幣45萬元（約新台幣2百萬元）以上。
工作人員透露，一般來說「付費買面試」的流程是先簽合約預付一半的訂金，接著求職者就可以藉由該渠道直接進入面試階段，只要基本條件符合就能順利任職，待正式就職後必須和公司單位簽訂三年工作合約，之後才需補齊尾款；但報導提到，合約上稱面試前就得付清全款，且公司可以不必對面試結果給出任何承諾。
北京市京師律師事務所律師孟博對此就表示，這類違反法律、行政法規的強制性規定的民事法律行為基本上無效，這些合約本身「違法」不具有法律效力，報導則提到這類人力資源企業註冊資本只需200萬元，因此相關案件引發訴訟的案例其實並不少見。