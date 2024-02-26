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花錢找工作！中國青年上小紅書「買面試機會」　央企也有行情價

▲中國青年就業難，日前有媒體報導「花錢找工作」出現產業鍊，不僅大型民間企業有標價，就連國企、央企的職缺都有行情價。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國青年就業難，日前有媒體報導「花錢找工作」出現產業鍊，不僅大型民間企業有標價，就連國企、央企的職缺都有行情價。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國就業市場萎靡的現象，近期卻造成某些人資公司與獵人頭找到「賣官鬻爵」的機會，有中國媒體調查發現，不少打著企業諮詢服務名義的公司，在小紅書等中國年輕人廣泛使用的社群平台上標榜販售工作崗位，不僅大型民間企業有標價，就連國企、央企的職缺都有行情價，相關文章引發熱議後更是迅速被下架。

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中國青年失業率曾在去年連續6個月攀升，就業困難的情況讓許多民眾只能「病急亂投醫」。根據《新浪科技》以一篇「我在小紅書上『花巨資，買工作』」為題的調查報導指出，找一份穩定、體面的工作需要「人情費」或仲介費用並不新鮮，但在就業困難的大環境下卻意外催生出一條「仲介產業鍊」，只要付費給這些人力資源或企業諮詢公司，就能夠順利進入面試流程，基本上保證能找到工作。

報導提到，一名應屆畢業的女碩士生原打算在吉林省長春市當地找間學校任職，但多次面試失敗下，最後只能以人民幣14萬元（約新台幣62萬元）向一家人力資源公司「購買」面試崗位，這讓她不禁感嘆「原來面試沒用！花錢買才管用？」。

調查發現，這家「吉林省新帥人力資源」已經將所有工作職缺都標好價格，例如康師傅等大型民間企業的職缺價格約為人民幣8千至1萬左右，中國第一汽車集團、紅旗轎車等國營企業內部的職缺則約人民幣20萬，相當於新台幣88萬元，而有編制的央企職缺甚至可以開價到人民幣45萬元（約新台幣2百萬元）以上。

工作人員透露，一般來說「付費買面試」的流程是先簽合約預付一半的訂金，接著求職者就可以藉由該渠道直接進入面試階段，只要基本條件符合就能順利任職，待正式就職後必須和公司單位簽訂三年工作合約，之後才需補齊尾款；但報導提到，合約上稱面試前就得付清全款，且公司可以不必對面試結果給出任何承諾。

北京市京師律師事務所律師孟博對此就表示，這類違反法律、行政法規的強制性規定的民事法律行為基本上無效，這些合約本身「違法」不具有法律效力，報導則提到這類人力資源企業註冊資本只需200萬元，因此相關案件引發訴訟的案例其實並不少見。

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