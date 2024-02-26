作家H主張「生理期要滿足男人」 律師揭沙豬主義：恭喜珮甄脫離
兩性作家H（陳鴻儀）和KOL、迪化街名門前媳婦陳珮甄（Selena）上個月才剛辦完婚禮，兩人24日宣布分手。作家H還在臉書上，寫出陳珮甄交往期間種種不適當的行為，而陳珮甄也寫出5000字長文回擊，昨（25）晚作家H直接開直播，痛訴自己還愛著對方。網紅巴毛律師陳宇安翻出作家H過去的出書內容，包含「生理期要滿足另一半」等主張的想法，她直呼「只能恭喜珮甄離開這種大男人主義的傢伙」。
記者薛羽彤／綜合報導
作家H將他和陳珮甄的感情生活攤在陽光下，作家H承認是自己不斷提分手，認為對方不在乎他的感受，且沒有試著去理解，而陳珮甄發出的5000字長文中，充滿了心痛及疲倦。網紅巴毛律師陳宇安對此事發表看法，對於作家H發文控訴陳珮甄「沒有以前溫柔」 、「不願意跟我朋友見面」、「在他面前和其他男人有肢體接觸」，甚至把雙方私下私密對話內容全部寫出來，巴毛律師感嘆，「看起來這麼多年他沙豬主義（大男人）從來沒有變過，婚姻失敗這麼多次還是只會檢討對方。」
巴毛律師翻出作家H出過的書，裡面記載著他主張的看法，包含「要願意生小孩，不然婚姻就沒有意義」、「要家事一把罩，還要能幫夫」、「女人即使生理期，也要想辦法滿足男人的性慾」、「要給男人足夠自由。」巴毛律師不禁感嘆「只能恭喜珮甄離開這種大男人主義的傢伙。」
此外，巴毛律師看到作家H的大男人主義，想到當年還有替這本書掛推薦名，「我當年礙於出版社編輯人情請託，有掛名推薦這本書，我現在真心覺得我錯了。」巴毛律師憶起當時還有去留言問作家H，「你現在女友有做到書裡面寫的這些嗎，他還大言不慚的說有，都做得很好，我那時覺得珮甄真可憐。」
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