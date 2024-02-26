台南小年夜驚傳命案！養雞工遭毆死棄屍橋下 家屬怒控：預謀殺人
本月8日小年夜，台南左鎮驚傳殺人命案，一名林姓養雞場老闆，疑似與謝姓男員工有勞資糾紛，當天晚間相約到附近橋墩談判，雙方疑因爆發爭吵，之後林姓老闆持木棍毆打謝男致死，並棄屍在橋下。謝男家屬遲遲等不到其返家，焦急報警請求警方協尋，本月16日，警方在橋下尋獲謝男遺體，而19日，林姓老闆帶著2名律師投案，並查扣凶器木棒一支，訊後林男被依殺人罪嫌，移送台南地檢署羈押獲准。
記者林盈君／綜合報導
據了解，謝男在林男的養雞場工作，雙方因勞資糾紛發生多次爭吵，本月8日小年夜晚間，雙方相約談判，疑似因談判破裂發生爭執，林男隨手拿起附近木棒，朝謝男的頭部及頸部毆打，謝男被毆傷意識不清，被丟包在橋下靠近河畔，最後傷重傷亡。謝男家屬找無其蹤影，焦急報警處理，警方於16日在橋下尋獲屍體。
3天之後，林男於19日帶著2名律師投案，警方也在現場尋獲作案用的木棒凶器。台南地檢署複訊之後，以林男涉殺人重罪、向法院聲請羈押獲准，檢警也將持續追查案情。而案發之後，死者謝男家屬，也透過友人PO文臉書社團「爆料公社」，怒批養雞場老闆「預謀殺人」，並徵求當天是否有目擊者與行車記錄器，盼能釐清案件真相。
※【NOWnews 今日新聞
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