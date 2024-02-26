《驚奇隊長》男星罹患漸凍症5年半！家屬證實病逝 享年49歲
加拿大男星肯內特米歇爾（Kenneth Mitchell）曾演過《星際爭霸戰：發現號》，還在漫威電影《驚奇隊長》飾演女主角卡蘿的父親。他的家人透過社群證實，肯內特米歇爾因罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），於美國時間上周六（24）離世，享年49歲。
記者薛羽彤／綜合報導
肯內特米歇爾的家人昨（25）日透過他的IG宣布死訊，「我們懷著沉重的心情宣布米歇爾去世，他是一位備受敬愛的父親、丈夫、兄弟、叔叔、兒子和朋友。」家屬表示，在過去5年半裡，肯內特米歇爾面臨一系列可怕的挑戰，「他的生活原則是，每一天都是一份禮物，我們永遠不會獨行，他的一生就是一個光輝的例子」。
肯內特米歇爾2018年被診斷出罹患漸凍人症，去年是他罹病的第5年，他在IG發文寫下「我今天想要慶祝，生命的禮物。我非常感激有今天這一天。這已經是漫長的五年了。失去了很多，也獲得了很多。難以置信的艱難時刻，與更多的祝福混合在一起。」肯內特米歇爾過世，《星際爭霸戰》也發出聲明哀悼，對肯內特米歇爾的去世深感悲痛，「整個星際迷航大家庭向米切爾的家人、朋友、親人和世界各地的粉絲表示哀悼。」
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