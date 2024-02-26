台灣友邦吐瓦魯新總理出爐　對台關係備受關注

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泰歐是吐瓦魯第一任檢察總長，並在漁業方面擁有數十年經驗，這是當地最大的收入來源。2名消息人士今天稍早告訴路透社，泰歐獲得16位議員的一致支持。
吐瓦魯議員柯菲(Simon Kofe)在社群媒體發文恭賀泰歐，表示這是吐瓦魯史上首次在無人反對下提名總理。
吐瓦魯選務官員帕納帕(Tufoua Panapa)稍早表示，只向總督提出一位提名人。但他拒絕透露被提名人的身分，只表示總督將在議員們今天上午的正式表決後，作出宣布。
泰歐過去10年來是吐瓦魯的高層區域漁業官員，是中西太平洋漁業委員會(WCPFC)秘書長。
由於危險的天候狀況讓外島的新科議員無法搭船前往首都選出新總理，凸顯出氣候變遷是這個太平洋島國的首要政治議題。
在諾魯上個月與台灣斷交轉投北京懷抱之後，吐瓦魯是台灣僅剩的3個太平洋盟國之一。
吐瓦魯前政府的財政部長潘恩紐(Seve Paeniu)曾說，對於台灣的外交承認問題將由新政府來辯論，因此，台灣密切關注這場選舉。
也有部份吐瓦魯議員呼籲檢視去年11月和澳洲簽署的一項範圍廣泛的協議，這項協議准許澳洲審查吐瓦魯與其他國家的警察、港口和電信合作，以換取國防保證並允許受到海平面上升威脅的公民遷移。
這項協議被視為試圖遏制中國身為太平洋島國基礎設施供應者，對這些國家與日俱增影響力的一項努力。
泰歐並未公開他對與台灣關係、以及這項澳洲安全與移民協定的立場。
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