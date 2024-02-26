亞洲航空班機才剛起飛！行動電源突起火爆炸　空姐機警滅火

激增150%！北海道扇貝對東南亞出口量暴增　中國禁售海產令影響曝

▲中國對日本祭出「海產禁售令」，北海道扇貝轉銷往東南亞。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國對日本祭出「海產禁售令」，北海道扇貝轉銷往東南亞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國禁止日本海產後，日本漁業加強降低對中國的貿易依賴，立即在東南亞及美國等地區，成立新的加工中心與銷售管道，而銷往東南亞各國的出口量更激增150％，被外界視為能成為台灣外貿的新南向參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合日本媒體報導，中國去年8月全面禁止日本水產進口，此舉對日本扇貝衝擊最大。2022年日本海鮮出口中，扇貝佔四分之一，其中45%流向中國市場。北海道佔日本產量83%，「中國禁售海產令」一度對北海道的衝擊非常大。

不過日本立刻採取應變措施，將海產銷往東南亞。日本財務省報告，2023年北海道扇貝對東南亞國家的出口激增150%，對美國的出口則翻漲1倍。一名曾持有大量扇貝庫存量的日本倉儲業者說，「隨著對東南亞的出口擴大，現在庫存量節節下降」。

除了出口國家轉向東南亞，過去日本因為勞動力短缺，普遍在中國製造加工海產食品，再把成品運回日本銷售至各地，但如今也將產線移往越南。日本電商公司Foodison與其他業者，2024年1月開始在越南加工北海道扇貝，他們將於今年4月起在日本超商連鎖店Beisia的近120家商店銷售半殼扇貝與其他水產。

三麗鷗樂園接恐攻電郵！緊急閉園 　日本警方：暫未搜到可疑物品

台積電熊本廠明開幕　經濟學人分析美日設廠大不同：日本廠較幸運

輝達財報推動日股創新高！日媒：並未反映日本經濟的基本面

日本用AI監測高齡駕駛人！改善道路安全　東京計程車業者率先體驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞