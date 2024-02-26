激增150%！北海道扇貝對東南亞出口量暴增 中國禁售海產令影響曝
中國禁止日本海產後，日本漁業加強降低對中國的貿易依賴，立即在東南亞及美國等地區，成立新的加工中心與銷售管道，而銷往東南亞各國的出口量更激增150％，被外界視為能成為台灣外貿的新南向參考。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合日本媒體報導，中國去年8月全面禁止日本水產進口，此舉對日本扇貝衝擊最大。2022年日本海鮮出口中，扇貝佔四分之一，其中45%流向中國市場。北海道佔日本產量83%，「中國禁售海產令」一度對北海道的衝擊非常大。
不過日本立刻採取應變措施，將海產銷往東南亞。日本財務省報告，2023年北海道扇貝對東南亞國家的出口激增150%，對美國的出口則翻漲1倍。一名曾持有大量扇貝庫存量的日本倉儲業者說，「隨著對東南亞的出口擴大，現在庫存量節節下降」。
除了出口國家轉向東南亞，過去日本因為勞動力短缺，普遍在中國製造加工海產食品，再把成品運回日本銷售至各地，但如今也將產線移往越南。日本電商公司Foodison與其他業者，2024年1月開始在越南加工北海道扇貝，他們將於今年4月起在日本超商連鎖店Beisia的近120家商店銷售半殼扇貝與其他水產。