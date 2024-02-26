連9摃！威力彩頭獎今衝5.3億 這號碼最熱門開過301次
雖然元宵節已過，大樂透春節百萬獎項的加碼活動已提前結束，但仍有大獎等著大家，除下期大樂透頭獎上看1.9億元之外，今（26）日晚間開獎的威力彩，頭獎也已連續9期摃龜，加上在春節加碼2億元，台彩預估頭獎將衝破5億元，來到5.3億，想要一夕致富的人可買張彩券試手氣，也許你就是那位億元頭獎幸運兒。
記者顏真真／台北報導
威力彩自今年1月22日1人獨得2億之後，台灣彩券公司在2月5日春節頭獎加碼2億元，而且至今頭獎已連續9期都摃龜，也使得今晚開獎的威力彩頭獎從4億8647萬4932元起跳。
台彩公司更預估，今日晚間開獎的威力彩，單期銷售金額可達1.3至1.4億元，頭獎累積金額有望進一步衝破5億元，並上看5.3億元。
至於什麼號碼最易中？根據台彩公司統計，威力彩開獎以來，第一區號碼以「24」開出最多次，共開過301次，再來則是「3」開過291次，「4」也開過289次。第一區最冷門號碼則是「9」，只開過219次，「5」也僅開過241次。
而第二區中獎號碼以「2」最熱門，開過234次，再來是「5」，也開過223次，最冷門號碼則是「6」，只開過196次。