台男魂斷泰國、慘遭行刑式槍殺！刑事局今證實：為在逃通緝犯
25日晚間，泰國當地傳出一名台灣男子遭槍殺身亡，遺體在「素萬那普機場」禁區旁某廢棄商店被發現，根據泰國媒體報導，死者年約40到50歲左右，其頭部遭槍擊，身上有刺青等特徵，目前泰國警方已展開調查。而台灣刑事局26日上午證實，該名死者為在逃通緝犯、44歲的石茂強，他於涉及強盜案件，於本月8日遭桃園地檢署發布通緝，疑因怕被通緝而偷偷出境，但為何魂斷異鄉？還要再持續釐清。
記者林盈君／綜合報導
據泰國媒體報導，石茂強疑遭人槍殺後，遺體在「素萬那普機場」附近某廢棄商店中被發現，警方發現其頭部有3處槍傷，死亡時間已超過5小時，石男身穿黑色襯衫，手臂刺有繁體「羅」字，身上沒有任何文件，約有1千多元泰銖，另外，商店廁所內發現大量血跡，現場還查獲約半公斤的K他命，因此當地警方不排除係因毒品糾紛，而引發殺機，但詳細案情還要進一步調查。
對此，台灣刑事局今天證實，死者為遭通緝的男子石茂強，因涉及強盜案件、持有槍枝，於本月8日遭桃園地檢署發布通緝，之後出境逃亡到泰國，至於整起案情及經過，還需再釐清調查。
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