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中寮鐵路貨運蓬勃！陸地運輸縮短至15天　推升區域繁榮發展

▲中寮鐵路帶動沿線貨運量及客流量激增。（圖／翻攝自維基百科）
▲中寮鐵路帶動沿線貨運量及客流量激增。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心楊雅婷／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司宣布，截至2024年2月19日，中寮鐵路（Laos-China Railway, LCR）自開通以來，已經成功運送了2889.7萬名旅客和超過3305.9萬噸的貨物，其中跨境貨物運輸量達到750.9萬噸。貨物種類由最初的10多種擴展至目前的2900多種，包括化肥、百貨、電子、光伏和冷鏈水果等。

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中寮鐵路的正面效應持續釋放，有效促進沿線人流、物流和資訊的互通交流，為大湄公河次區域經濟合作（The Greater Mekong Subregion, GMS））帶來活力和繁榮發展。

在2024年春節假期，雲南磨憨鐵路口岸迎來了眾多絡繹不絕的旅客。搭乘中寮鐵路國際旅客列車前往寮國，成為許多中國遊客跨國度假的首選。自2023年以來，中國鐵路昆明局集團有限公司通過深入分析跨境旅遊市場和旅客需求，看準了中寮鐵路的運輸優勢，成功策劃多項中寮兩國跨境旅遊產品，像是「夢幻秘境·湄瀾全景」12日遊和「坐著火車游寮國」7日遊，為旅客提供便捷的服務，受到中國民眾的喜愛。

為應對中寮鐵路國際旅客列車客流的激增，中國國家鐵路集團有限公司昆明局集團公司調整了國際旅客列車的席位。截至目前，中寮鐵路已成功運送來自83個國家約14萬名跨境旅客。

在2024年初，中寮鐵路的貨物運輸量呈現增長趨勢，從泰國、寮國運來的水果等貨物持續通過中寮鐵路運抵昆明，再分銷至四川、廣東等地，同時中國的蔬菜、石榴、小家電等產品也陸續運往東南亞國家。截至目前，中寮鐵路今年已經運輸了251.7萬噸的貨物，其中跨境貨物達到71.5萬噸，同比增加14.3萬噸。

隨著貨源增多，鐵路部門提供了高效的運輸服務，推出了中老鐵路「瀾湄快線」國際貨物列車，從昆明至寮國首都永珍僅需26小時。這種「中寮鐵路+中歐班列」的新運輸模式，使寮國、泰國等國家至歐洲的鐵路直達運輸時間縮短至15天。

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