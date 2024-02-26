超越馬爾地夫！越南會安登Tripadvisor最佳蜜月旅行目的地第二名
全球知名的旅遊網站貓途鷹（Tripadvisor）近日公布2024年理想蜜月旅行目的地名單，越南會安（Hoi An）超越了馬爾地夫，名列第二。廣南省文化體育與旅遊廳廳長阮青宏透露，貓途鷹的排名是基於遊客在過去12個月內的評價，在25個理想蜜月旅行目的地名單中，印尼峇里島名列榜首，越南廣南省會安市排名第二，其後分別是馬爾地夫、多米尼加、模里西斯、泰國拷叻（Khao Lak）、牙買加、聖托里尼等地。
國際中心楊雅婷／綜合報導
這份名單是根據2024年「貓途鷹旅行者之選至尊獎」（Tripadvisor Travellers’ Choice Awards）的票選結果公布，目的是為了表揚在餐廳、酒店和娛樂活動等方面獲得遊客喜愛的優秀目的地。在超過800萬份參評檔案中，只有不到1%的旅遊景點獲得最受歡迎目的地獎。
根據越南會安市報告數據，在2月9日至13日期間，會安接待遊客量近3萬人次，較去年同期增加7105人次，相當於2023年的137%，其中，國際遊客量更達21325人次，同比增長36%，可見會安在國際遊客間的知名度正迅速增加。