亞洲航空班機才剛起飛！行動電源突起火爆炸　空姐機警滅火

中國「一帶一路」投資收緊　柬埔寨基礎建設計劃面臨挑戰

▲柬埔寨最新的暹粒吳哥國際機場去年11月16日正式開始營運，由中國國有企業資助11億美元建設而成。（圖／美聯社／達志影像）
▲柬埔寨最新的暹粒吳哥國際機場去年11月16日正式開始營運，由中國國有企業資助11億美元建設而成。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

中國近年對「一帶一路」（The Belt and Road Initiative）項目的投資管制日益嚴格，對柬埔寨的基礎設施計劃產生了不良影響，尤其是涉及機場等項目。這些本來旨在促進地方發展的工程，如今卻引發了土地糾紛和信心問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《日經亞洲》報導稱，中國原本計劃向柬埔寨東部蒙多基里省（Môndôl Kiri ）的機場提供投資，但中國電力建設集團在2022年退出了這項總值8000萬美元的機場發展協議。同樣，首都金邊（Phnom Penh）的新機場在2021年失去中國的資金支持。

隨著北京對「一帶一路」倡議的投資放緩，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）呼籲中國企業轉向該國其他重大基礎設施項目。

分析人士指出，在柬埔寨推進中國投資時，政治利益通常超過經濟利益。亞利桑那州立大學政治學教授厄爾表示：「這引發一個問題，即政治和安全是否在這種情況下發揮著比經濟回報更大的作用，中國投資減緩可能是資金枯竭、政治和安全考量共同推動的結果。」

此外，投資回報也充滿不確定性。耗資11億美元興建的暹粒吳哥國際機場（Siem Reap-Angkor International Airport）尚未等到旅遊業榮景回到2019年疫情前的水平，而且機場偏遠的位置使其前景更加令人擔憂。

儘管這些基礎建設項目被視為促進當地發展，但未完成的機場建設反而引發了土地衝突和投機活動。蒙多基里省機場附近的居民斯拉翁表示，機場建設影響了許多生活在附近土地上的家庭，過去幾年他因壓力不得不出售大部分農田。

在金邊，與機場建設相關的社區面臨著暴力、逮捕和驅逐等問題。建築工地附近的居民告訴記者，他們正處於被趕出家門的邊緣，而且沒有得到公平的補償。一名居民表示：「當局承諾給我們新的土地，但目前為止什麼都沒看到。」

中寮鐵路貨運蓬勃！陸地運輸縮短至15天　推升區域繁榮發展

馬爾地夫推動一帶一路向中國大量舉債　IMF警告：恐面臨債務危機

一帶一路確定不續約！義大利官員：已正式告知北京退出協議

印尼「一帶一路」工廠爆炸！冶煉爐引燃釀13死　6名中國工人罹難

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞