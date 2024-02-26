中國「一帶一路」投資收緊　柬埔寨基礎建設計劃面臨挑戰

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隨著北京對「一帶一路」倡議的投資放緩，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）呼籲中國企業轉向該國其他重大基礎設施項目。
分析人士指出，在柬埔寨推進中國投資時，政治利益通常超過經濟利益。亞利桑那州立大學政治學教授厄爾表示：「這引發一個問題，即政治和安全是否在這種情況下發揮著比經濟回報更大的作用，中國投資減緩可能是資金枯竭、政治和安全考量共同推動的結果。」
此外，投資回報也充滿不確定性。耗資11億美元興建的暹粒吳哥國際機場（Siem Reap-Angkor International Airport）尚未等到旅遊業榮景回到2019年疫情前的水平，而且機場偏遠的位置使其前景更加令人擔憂。
儘管這些基礎建設項目被視為促進當地發展，但未完成的機場建設反而引發了土地衝突和投機活動。蒙多基里省機場附近的居民斯拉翁表示，機場建設影響了許多生活在附近土地上的家庭，過去幾年他因壓力不得不出售大部分農田。
在金邊，與機場建設相關的社區面臨著暴力、逮捕和驅逐等問題。建築工地附近的居民告訴記者，他們正處於被趕出家門的邊緣，而且沒有得到公平的補償。一名居民表示：「當局承諾給我們新的土地，但目前為止什麼都沒看到。」