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時間就是金錢！中國青年失業難解　年輕人靠「付費陪伴」賺外快

▲中國青年就業問題難解，也因此出現「有大量閒暇時間且需要賺取額外收入」的人為尋求減壓得人們提供「付費陪伴」服務。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國青年就業問題難解，也因此出現「有大量閒暇時間且需要賺取額外收入」的人為尋求減壓得人們提供「付費陪伴」服務。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國經濟景氣欠佳，年輕人遭逢疲軟的經濟、激烈的職場競爭、相對稀少的升遷機會，導致身心在重壓下俱疲，促使他們尋求新的減壓方式。而在經濟復甦放緩、青年失業率創新高的背景下，也為「有大量閒暇時間且需要賺取額外收入」的人帶來「出租閒暇時間賺外快」的商機，「只要花錢就能請人陪伴做任何事情，不需要向與朋友或家人相處時妥協」。

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根據《日經亞洲》報導，近來抖音和小紅書等中國社群平台出現了「付費陪伴」新型服務，付費者只要掏出金錢，就可以換取他人陪伴的時間。不少網友最初出於好奇開始投入這項工作，有些人已成功將其變成了自身副業。

北京一名27歲的楊姓女部落客近來在一處商場與第一名客戶見面，這名客戶每小時支付125元人民幣，換取楊姓部落客的時間以及陪伴，在兩個小時內，向楊姓部落客不斷抱怨女友的事情，並詢問她站在女性的角度會怎麼想。

楊姓部落表示，「我猜他沒有女性朋友可以傾訴，他也不想向朋友抱怨他的女朋友。」她透露，自己有7位客戶，年齡都在35歲以下，當中多數人的工作壓力都很大，有些人還有來自家庭的壓力，但他們身上也有一定的積蓄，足以付費換取傾聽與陪伴的服務。因此楊姓部落客除了平常在抖音上擔任網紅之外，「付費陪伴」也成為了她的副業。

報導指出，現在年輕人變得更加孤獨，有來自工作或是家庭的壓力，在這樣的壓力和孤獨感結合之下，「出租閒暇時間賺外快」的商機應運而生。由於中國經濟復甦緩慢、裁員和青年失業率創新高，導致有大量閒暇時間且需要賺取額外收入的人，又因為巨大的職場和社會壓力促使年輕人尋求新的宣洩減壓方式，這使得「供需完美結合」。

另一名22歲張姓女子也在小紅書上展開「付費陪伴」服務，目前已經經營了數個月。張姓女子認為，「付費陪伴」介於專業心理治療和不尋求幫助之間，提供了舒適感且更隨意。因為許多年輕人更關心自己的心理健康，卻又無力負擔如心理諮商這種專業服務的支出，或是將尋求類似的幫助視為一種恥辱，因此「付費陪伴」的市場也隨之龐大。

由於現在年輕人不太願意花時間和精力建立深厚的信任關係，同時也有許多焦慮跟煩惱，又不想將消極情緒透露給家人朋友，或是他們覺得沒有值得信賴的人可以分享，花錢讓陌生人傾聽、發洩感覺更好、更容易，「如果你花錢請人陪你，你就可以做任何你想做的事。你不必像與朋友或家人在一起時那樣妥協。」

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