都是錢！大馬男子允許妻子「跟別人睡」還可抽佣　網友：震驚三觀

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男子解釋，他的月收入約為1萬令吉（約7100台幣），淨收入約為7600令吉（約5400台幣）。在父母的協助下，他擁有兩間已經繳完房貸的房子，其中一間出租，另一間自己居住。然而，由於妻子和母親處不來，他被迫再買一間房。男子表示，房貸加上每月的車貸、兒子的幼兒園學費、飲食和水電等費用，他的收入所剩無幾，難以應付所有支出。
由於經濟壓力，妻子決定外出工作，但由於學歷有限，只好到夜店當公關。
妻子以賺取額外收入為由，提出由男子同意她提供特殊服務，聲稱每次可賺取3000令吉（約2127台幣）的報酬，而且每次賺錢都會給男子1000令吉（約700台幣）的佣金。此外，妻子還允許男子出去玩，條件是要抵銷她支付的1000令吉。
男子表示，最終他因為缺錢而妥協，坦言夫妻倆在過去一年賺了不少錢。男子還提到，妻子在情緒不好時會對他使用各種羞辱，有時還要求砸大錢吃大餐，他為了應付這些花費，每天辛苦兼職。面對困境，男子無奈表示，他因此染上抽菸的壞習慣，並多次嘗試尋求心理醫生的幫助，但由於費用昂貴不得不中斷。
這則貼文一經發佈，立即引起熱烈討論，吸引超過2700名網友留言。許多人對這對夫妻的關係感到匪夷所思，紛紛表示：「我看了什麼」「刷新了我的三觀」，以及「你們的三觀真是開眼界，無論一個女人有多麼漂亮，在金錢面前，她一文不值，你們真是天生一對」。