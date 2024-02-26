跟上全球綠色浪潮！櫃買中心推綠色證券資訊平台 預計2/29上線
面對全球淨零排碳趨勢，證券櫃檯買賣中心推出綠色證券資訊平台，篩選出國內外具有公信力、符合一定綠色標準的標章共28項，彙整上市櫃公司取得該標章情況，更連結企業永續報告書、公司治理評鑑等資訊，讓大眾可以更進一步了解企業的永續作為，以用來投融資參考。櫃買中心表示，該平台預計2/29正式上線。
記者魏妤庭／台北報導
迎接30週年到來，證券櫃買中心預計2/29推出綠色證券資訊平台，除了可從平台上查到國內外永續金融政策，我國永續發展債券、永續指數以及商品等國內綠色證券等相關資訊，也囊括那斯達克綠色標誌及倫敦證券交易所綠色企業標誌等國外綠色證券資訊，提供發行人、投資人掌握國際重要綠色金融發展概況與趨勢，並作為金融機構及投資人進行投融資時的參考資訊。
櫃買中心表示，全球淨零減碳趨勢，綠色活動逐漸成為供應鏈管理的關鍵，永續投資也是金融發展的重點。有感於「綠色浪潮」，國內外機構組織陸續推出綠色相關標章，衡量企業的綠色投入，我國也有許多上市櫃公司積極投入綠色活動，但至今尚未有整合掛牌公司綠色相關成就或資訊的平台。因而，規劃綠色證券資訊平台，彙整上市櫃公司綠色活動表現，以鼓勵企業持續減碳轉型，帶動市場對綠色議題的重視，共同邁向2050淨零排碳目標。
櫃買中心指出，綠色證券資訊平台篩選國內外具公信力、符合一定綠色標章共28項，其中國內9項、國外19項，並彙整上市櫃公司取得該等標章情況，供使用者依公司別、產業別、標章別等各面向進行一站式查詢。同時連結企業永續報告書、公司治理評鑑等資訊，讓投資人可進一步了解企業永續行為，作為投融資參考。