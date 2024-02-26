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日股獲上漲新動力！外銀估未來幾季日圓有望回升　建議這樣選股

▲日股上漲獲新動力，東證指數在2024年上漲近11%，瑞銀認為日股的上行潛力尚未完全發揮，在預期未來幾季日圓有望回升之下，看好4大類股。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲日股上漲獲新動力，東證指數在2024年上漲近11%，瑞銀認為日股的上行潛力尚未完全發揮，在預期未來幾季日圓有望回升之下，看好4大類股。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

日股東證指數在2024年上漲近11%，與標普500指數過去3個月的走勢大致持平，外銀認為，日股上行潛力尚未完全發揮，尤其在全球週期性復甦及未來幾個季度日圓可能回升的背景下，投資者應關注基本面和優質資產，並看好大型銀行、房地產股、高股息股票和週期性落後股。不過，外銀也提醒，若當前人工智慧相關科技股持續上漲，上述股票可能需要更長時間才能跑贏大盤，只是從中期來看，經濟復甦和股票回購所帶來的估值上調和每股收益增長，應有助於投資者獲利。

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瑞銀財富管理投資總監辦公室今（26）日指出，隨著市場的焦點從美國經濟軟著陸轉向美國聯準會（Fed）推遲和削減寬鬆政策，標普500指數似乎正在見頂回落，美元兌日圓已彈升至150的潛在上限，東證指數的遠期市盈率為15.5倍，接近2023年高點16倍，遠高於歷史平均水準13.7倍。
 
不過，瑞銀認為，日股上行潛力可能尚未完全發輝，新的關鍵利多因素包括日本企業顯然願意遵從監管機構的建議，提高其淨資產收益率（ROE）和企業價值。近日，3家上市非壽險公司承諾加速減少交叉持股，並可能將之降為零，並可能擴展到其他行業，推動中期內每股收益的增長。截至2022年底，約26.5%的日本股票用於非投資目的。因此，瑞銀認為，當前仍有很大空間解除交叉持股，這應該是未來幾年日本公司治理改革的核心。
 
此外，股票投資者也十分在意日本央行副行長內田真一關於今年不會升息的保證，其言論似乎提振了風險偏好。在全球週期性復甦和未來幾個季度日圓可能回升的背景下，瑞銀認為投資者應關注基本面和優質資產。
 
瑞銀進一步指出，具體而言，投資者應瞄準有望受益於有利的國內宏觀經濟和公司治理改革的標的，同時對投資組合中的日股整體保持中性立場。在這種情況下，瑞銀偏好大型銀行和房地產股。

瑞銀分析，主要銀行是最大的交叉持股股東之一，大型銀行的目標是通過強化ROE（包括股票回購）將其市淨率提高到1.0。除了潛在的股票回購外，大盤股銀行也要更加適應美元兌日圓的波動，隨著美國聯準會及日本央行之間相對政策立場的差距不斷變化，這種波動可能會持續。

瑞銀也看好高股息股票和週期性落後股。儘管近年來後者表現不佳，但2025財年的盈利增長或高於市場平均水準，並且有望受益於週期性需求復蘇。不過，瑞銀也提醒，投資者需要承受的一個關鍵風險是，如果當前人工智慧相關科技股持續上漲，上述股票可能需要更長時間才能跑贏大盤，只是，從中期來看，經濟復蘇和股票回購所帶來的估值上調和每股收益增長應會有助於投資者獲利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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