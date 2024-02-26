古天樂也拜四面佛！泰國驚見「還願」身影 準備四隻金大象
泰國曼谷四面佛十分靈驗，從平民到富商都會有人前往參拜。24日有網友在泰國四面佛參拜處巧遇知名港星古天樂，只見他虔誠地參拜，也送上寫有姓名「古天樂」的四隻金色大象，並準備傳聞中四面佛最喜愛的鮮花，網友一問之下他才表示是來還願的。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合香港媒體報導，入行30年的古天樂一直都是頂流巨星，過往古天樂經常到泰國拜四面佛，祈求一切順利，24日適逢元宵節，古天樂低調現身泰國四面佛還願，雖然他已選在一大早前往還願，依然被不少粉絲目擊，而且還被放上社交平台，引來網友熱議。
雖然起源於印度教，但四面佛從泰國開始具盛名，成為了泰國當地非常重要的一尊神，普及程度就跟台灣民眾信仰的土地公差不多，幾乎曼谷的每一座建築物旁邊，都擺有一尊四面佛像，對於泰國人民來說是心靈跟土地的守護神。
曼谷最知名的四面佛便是位於市中心的參拜處，又稱四面佛廣場，就在君悅飯店下方、Erawan Bangkok百貨旁邊，傳說四面佛會建在這裡是因為當初興建酒店時候常發生意外，有人建議在此供奉四面佛來保平安，後來酒店興建工程案便一切順利，並且許多人來參拜後都如償所願，因此吸引大量信徒。