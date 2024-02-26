清倉接近尾聲、預期總需求轉弱！全球NB第4季出貨較前季衰退5.8%
NB清倉接近尾聲，新處理器平台尚未到位，根據研究中心統計，去（2023）年第4季全球NB出貨，較前季衰退5.8%，但進入今年第1季，因前季基期較低，預計淡季出貨表現可優於往年。不過，有分析師觀察認為，受到中系品牌持續增加對中系代工廠依賴，台系業者佔全球比重將面臨7成保衛戰。
記者魏妤庭／台北報導
根據DIGITIMES研究中心統計，2023年第4季全球NB出貨(未計可拆卸式機種)，較前季衰退5.8%，主要是受到NB清倉近尾聲，但新處理器平台尚未到位，加上預期總體需求轉弱，品牌商缺乏旺季出貨動能影響。不過，進入2024年第1季，因為前季基期較低，且部分品牌開始衝刺消費新品商機，預計淡季出貨可優於往年。
分析師蕭聖倫觀察，2024年第1季前6大NB品牌表現，龍頭聯想集團主力市場中國需求持續回升，可望降低整體淡季效應，並與第2名惠普（HP）持續拉開距離，尤其是惠普前季旺季效應不如預期，今年第1季出貨更為保守。而第3名的戴爾（Dell）表現優於前二者，則與商務市場出貨較具支撐有關。
蕭聖倫提到，前季更新MacBook Pro產品線，出貨不如預期的第4名蘋果(Apple)，第1季預期將加速更新入門產品線Air，以挽救不斷流失的巿佔率。第5名華碩、第6名宏碁，今年第1季皆將衝刺英特爾(Intel)平台新品，出貨皆將季增。
同時，蕭聖倫表示，台灣代工廠第1季整體衰退程度將大於整體市場，主因中系品牌持續增加對中系代工廠的依賴，台系業者佔全球比重將面臨7成保衛戰。