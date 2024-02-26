中國漁船翻覆6次談判破裂！家屬要求領回遺體船隻 檢方作出回應
本月14日，中國大陸漁船非法越界闖入台灣金門海域，遭我方海巡盤查時，意外翻覆釀2人溺斃死亡，近日，中國大陸與我海巡署官員，3天內於金門進行6次協商談判，但因死者家屬要求領回遺體，及被扣押船隻，遭我方海巡署拒絕，雙方談判再次破裂。本月25日，金門地檢署主任檢察官施家榮，針對死者家屬2點要求作出回應。
記者林盈君／綜合報導
據了解，25日下午，雙方進行談判時，死者家屬代表要求遣回2名生還漁民，還要領回被扣押船隻，更進一步要求死者遺體要和漁船一起領回，但海巡署無法接受此提議。之後，大陸福建海警隨即在官網宣布，將組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查，對此，海巡署長周美伍25日離開金門返台，外界推測應是回台請示或另謀對策，以因應下次談判。
針對談判破裂，金門地檢署主任檢查官施家榮指出，死者家屬要求領回遺體一事，通常要等確認家屬完全無意見後才可以發回；若家屬有意見，通常是要解剖後才能發回。另外，被扣押船隻目前為證物，隨時有調查及鑑識之可能，所以還不能發回。
而對於大陸海警宣布在金門海域加強執法，金門漁會理事長陳水義及漁民代表等人，也前往漁港關心漁民出海狀況，呼籲漁民若有海上糾紛，及被大陸船舶攔查，可立通報海巡或漁電台。