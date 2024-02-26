文佳煐「性感全黑透膚戰袍」出席時裝周！超前衛穿搭引發正反論戰
米蘭時裝周活動在這星期陸續開跑，許多偶像歌手、藝人受邀飛往當地看秀，日前南韓27歲女星文佳煐在當地參加活動時，挑戰性感極限，以一襲超性感「黑色透視戰衣」登場，成功吸引現場所有人的目光，不過她大膽前衛的穿著，也引來韓國民眾批評「是穿情趣內衣嗎？」引發了正反論戰，反應相當熱烈！
記者張芸婷／綜合報導
文佳煐10歲時以電影《老師的恩惠》童星身分出道，長大後她也憑藉著甜美的臉蛋和惹火身材，IG累積將近1280萬人追蹤，她在2020年時，更因與車銀優搭檔演出韓劇《女神降臨》，再創事業高峰。
近日，文佳煐出席米蘭時裝周活動時，身穿全黑色透視禮服，胸下及雙腿皆是透膚材質，而她纖細的身材，為Dolce&Gabbana品牌設計的服飾加分不少，事後她也在社群分享當天拍的照片，粉絲紛紛留言讚嘆：「女神降臨！真的太性感了」、「文佳煐非常有自信，真的太美了。」
然而，她這一身前衛的裝扮，也引來韓國民眾批評：「太裸露了吧！有些過頭了」、「所以情趣內衣等於時尚嗎？」、「看起來就像只穿了內衣就跑出來」，認為服裝太過暴露，引發了網路上正反兩極的熱烈討論。
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