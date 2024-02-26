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隱藏版癌王！ 她突發「疲倦、眼睛變黃」已經末期：存活率小於5%

▲一名女患者因突發疲倦、眼睛明顯變黃就醫，檢查後發現竟然是「膽道癌」第四期。（示意圖，非當事人／取自Shutterstock）
▲一名女患者因突發疲倦、眼睛明顯變黃就醫，檢查後發現竟然是「膽道癌」第四期。（示意圖，非當事人／取自Shutterstock）

記者張志浩／綜合報導

快80歲的李奶奶因為突發的疲倦、眼睛明顯變黃就醫，檢查後發現並非老化引起，而是「膽道癌」第四期，且癌症已經出現轉移，中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主任白禮源表示，膽道癌的發生率、存活率與胰臟癌差不多，加上不易診斷、很難早期發現、致命率高，因而有「隱藏版癌王」稱號，轉移性膽道癌的5年存活率，甚至小於5%。

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🟡膽道癌是什麼

白禮源指出，膽道癌並非單一器官的癌症，而是分布在膽道系統的癌症總稱，種類包括肝內膽管癌、肝門癌、遠處膽管癌、膽囊癌，以及壺腹癌，而台灣較常見的膽道癌病人多為肝內膽管癌，臨床上有近7成膽道癌患者發現時已經是晚期，合併局部淋巴結轉移或遠處器官轉移。

▲膽道癌患者，臨床上有近7成發現時已經是晚期。（圖／台灣癌症基金會提供）
▲膽道癌患者，臨床上有近7成發現時已經是晚期。（圖／台灣癌症基金會提供）
🟡膽道癌症狀

膽管癌患者常見的症狀包括「黃疸、持續性右上腹疼痛、體重下降、胃口不佳、噁心嘔吐、右上腹摸到腫塊、發燒、全身搔癢、尿液變深」等。

🟡膽道癌致死率

白禮源說明，膽道癌具有侵襲性強、惡性程度高、治療棘手和預後差的特點，尤其轉移性膽道癌的5年存活率小於5%。統計顯示，手術後預後不佳，5年復發率達7至8成，接受輔助性化學藥物治療，可以降低復發風險約20至30%，而轉移性膽道癌對化療的反應率20至30%，抗藥性相當嚴重。

▲膽道癌常見症狀，若有疑似症狀，建議及早就醫檢查，以利早期發現、早期治療。（圖／台灣癌症基金會提供）
▲膽道癌常見症狀，若有疑似症狀，建議及早就醫檢查，以利早期發現、早期治療。（圖／台灣癌症基金會提供）
🟡膽道癌治療

白禮源提及，膽道癌基本以手術切除為主要治療，對於無法手術的晚期病患，治療多以化療為主，但效果有限，不過隨著免疫療法的興起，近10年有突破，臨床研究顯示，和單用化療相比，免疫療法合併化療藥物，比起單獨使用化學藥物治療，可以降低死亡風險約20%，2年存活率可提升超過1倍，為晚期膽道癌患者帶來一線曙光，帶來新的治療選擇。

🟡膽道癌危險族群

1、先天膽道結構異常
2、罹患膽道相關疾病，如慢性膽管炎、膽結石、膽管硬化症等
3、肝病患者，如B型肝炎、C型肝炎、肝硬化等
4、肝內結石
5、肝臟寄生蟲感染
6、經常接觸戴奧辛、亞硝胺等有害物質
7、60歲以上高齡長者
8、肥胖
9、糖尿病患者
10、有抽菸、酗酒習慣者

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