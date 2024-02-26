拇趾外翻恐影響全身骨骼歪斜！「5類人」高危　2款鞋加速病情惡化

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病人的大拇趾往第二拇趾的方向偏移超過15度，使大拇趾與第二拇趾交疊，造成第二拇趾異位，導致穿鞋會感到摩擦、不適，裸足時大拇趾根部的骨頭突出且紅腫、發痛。
陳建樺表示，拇趾外翻的成因約70％與遺傳有關，扁平足、韌帶鬆弛、少數神經系統疾病，及類風濕關節炎等，也都是好發族群，而高跟或窄楦頭的鞋子則是加速拇趾外翻惡化的催化劑。
因為穿上高跟鞋後，墊高的鞋跟會造成身體重量往前足方向壓迫，這時較窄的楦頭會把大拇指及小指往足部的中線擠壓，時間久了以後，大拇趾內側的關節囊因反覆擠壓而鬆弛，即產生畸形。
針對拇趾外翻的治療，陳建樺說，初期可服用消炎止痛藥，同時改善穿鞋習慣，可望減緩病情惡化，但無法根治。
當保守治療一段時間，但疼痛感仍未減輕，病人可考慮接受拇趾外翻手術，矯正腳趾變形並重整腳趾平衡，除可達成拇趾外型的美觀，步行能力也可改善。
但術後仍需配合良好的穿鞋習慣，減少穿著高度超過1吋的鞋子，且應選寬楦頭的鞋款，偶爾可使用足部輔具，如五指襪、大拇指分隔墊等，才能確實避免復發。
🟡拇趾外翻注意事項：
◾ 穿著尺寸適合的鞋子，並避免鞋跟高於1寸。
◾ 選擇寬楦頭的鞋子，不穿窄頭高跟鞋。
◾ 可使用足部輔具，如五指襪、大拇指分隔墊等。
◾ 若運動或走路會疼痛，應使用冰敷、消炎止痛藥，並避免長時間步行、站立。
◾ 足部明顯變形，或保守治療仍感到疼痛，須考慮手術治療。