星巴克今截圖「買一送一」連喝4天！迷客夏29元　5大手搖飲料優惠

拇趾外翻恐影響全身骨骼歪斜！「5類人」高危　2款鞋加速病情惡化

▲拇趾外翻若不治療，恐引發全身骨骼和關節歪斜、自律神經失調等併發症，穿高跟鞋是加速惡化的催化劑。（圖／取自Shutterstock）
▲拇趾外翻若不治療，恐引發全身骨骼和關節歪斜、自律神經失調等併發症，穿高跟鞋是加速惡化的催化劑。（圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

一名女性上班族因工作關係，每天都要穿著高跟鞋，拇趾內側長期與鞋面摩擦，半年前開始無法站太久，而且走路若超過半小時，腳底會痛到不行，她也發現拇趾根部又凸又腫，外觀已呈現ㄑ字型，就醫後證實拇趾外翻近40度，若不積極治療，恐引發全身骨骼和關節歪斜、自律神經失調等併發症。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
萬芳醫院骨科主治醫師陳建樺說，這是典型的拇趾外翻個案，即腳背第一掌骨與大拇趾間的關節外凸、彎曲，常伴隨其餘腳趾的擠壓變形，及足部的疼痛外翻。

病人的大拇趾往第二拇趾的方向偏移超過15度，使大拇趾與第二拇趾交疊，造成第二拇趾異位，導致穿鞋會感到摩擦、不適，裸足時大拇趾根部的骨頭突出且紅腫、發痛。

▲李蒨蓉拇指外翻嚴重。（圖 / 艾迪昇傳播提供）
▲藝人李蒨蓉曾拇指外翻嚴重。（圖／艾迪昇傳播提供）
陳建樺表示，拇趾外翻的成因約70％與遺傳有關，扁平足、韌帶鬆弛、少數神經系統疾病，及類風濕關節炎等，也都是好發族群，而高跟或窄楦頭的鞋子則是加速拇趾外翻惡化的催化劑。

因為穿上高跟鞋後，墊高的鞋跟會造成身體重量往前足方向壓迫，這時較窄的楦頭會把大拇指及小指往足部的中線擠壓，時間久了以後，大拇趾內側的關節囊因反覆擠壓而鬆弛，即產生畸形。
 
針對拇趾外翻的治療，陳建樺說，初期可服用消炎止痛藥，同時改善穿鞋習慣，可望減緩病情惡化，但無法根治。

▲網友發現，《華燈初上》的劇中，媽媽桑們在家也穿高跟鞋。（圖／截取自《Netflix》YT預告）
▲拇指外翻術後應避免穿高度超過1吋的鞋子。（情境圖／《華燈初上》劇照）
當保守治療一段時間，但疼痛感仍未減輕，病人可考慮接受拇趾外翻手術，矯正腳趾變形並重整腳趾平衡，除可達成拇趾外型的美觀，步行能力也可改善。

但術後仍需配合良好的穿鞋習慣，減少穿著高度超過1吋的鞋子，且應選寬楦頭的鞋款，偶爾可使用足部輔具，如五指襪、大拇指分隔墊等，才能確實避免復發。

🟡拇趾外翻注意事項：

◾  穿著尺寸適合的鞋子，並避免鞋跟高於1寸。

◾  選擇寬楦頭的鞋子，不穿窄頭高跟鞋。

◾ 可使用足部輔具，如五指襪、大拇指分隔墊等。

◾ 若運動或走路會疼痛，應使用冰敷、消炎止痛藥，並避免長時間步行、站立。

◾ 足部明顯變形，或保守治療仍感到疼痛，須考慮手術治療。 

痔瘡變現代文明病！女上班族便秘嚴重　「大便炸血」還掉下肉塊

多年忍耐經痛險暈倒　一查才知罹患「子宮肌腺症＋巧克力囊腫」

不是冬季癢！她抓到會痛還失眠　原來是「皮蛇」帶狀皰疹爆發　

「咳＋痰＋喘」超過3週！1分鐘爬不完4層樓　注意慢性阻塞性肺病

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞