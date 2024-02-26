特企／《1624》歌仔音樂劇盛大開演　磅礡史詩震撼人心

文化部政務次長王時思表示，《1624》舞台總長90公尺、高18公尺，可說是創下臺灣戶外演出的最大舞台，目的是希望帶領所有的觀眾，一起回到當年臺灣與世界相遇的海上。「希望用自己的聲音說自己的故事」，王時思指出，《1624》集結了臺灣戲曲界國家級團隊、最多元的音樂，期盼讓全臺灣人重新認識臺灣，認知臺灣早於17世紀就已成為「世界史」的場所，並且藉由戲劇的感動，意識到作為臺灣人是多幸福、驕傲的事。
傳藝中心表示，《1624》匯集戲曲界天王天后，跨世代攜手共演，串聯幕前幕後500人大陣仗，打造一個個令人銘記在心的場面。名角同臺飆戲，演出能量爆棚，明星魅力四射。海戰場面氣勢宏大，以劇場再現歷史現場，不同陣營間你來我往，高潮迭起，嗨到最高點。
傳藝中心指出，由傳藝金曲獎得主組成的音樂設計團隊匠心獨運，為了呈現17世紀臺灣豐富多元的文化，音樂融合歌仔調、西拉雅古調、電玩音樂、古典樂、和樂等，新生代還大唱臺語rap。美妙音樂裡還蘊藏一個小彩蛋，音樂設計團隊將「1624」巧妙轉化為貫串全劇的旋律「Do–La–Re–Fa」，讓來自臺灣地靈深處的悸動之聲傳入每位觀眾心底。
為呈現磅礡的大時代故事，《1624》搭配了絕美壯闊的舞臺設計，浪湧濤生，打造婆娑之洋的前世今生。製作團隊年前便進駐活動會場，經歷為期數月的整地與舞臺搭建，巨型舞臺終於大功告成，特殊的造型十分吸睛，已在這段時間內成為臺南高鐵站外一道亮眼的風景。
總導演李小平說，《1624》籌備過程長達1年，為的是留給臺灣一個見證400年歷史的機會。所有的團隊利用年前、年後自己劇團最忙碌的時間，並且頂著臺南的烈日投入彩排，真的「揪甘心」。
作為臺灣文化界年度重要盛事，民眾無不引頸期盼，傳藝中心也特別鼓勵戲迷在現場打卡上傳即時做「愛的告白」。此外，為服務戲迷珍藏好戲的心願，除了熱烈銷售中的角色酒瓶衣，現場還販售各式限量周邊商品，包含劇本書、壓克力磚磁鐵、霧透書籤卡、香氛卡，讓戲迷在觀戲之餘，還能蒐集自己心愛偶像的專屬商品。
《1624》歌仔音樂劇邀請大家共襄盛舉，一同走進大航海時代的臺灣。現場設有20000個座位，包含500席的敬老席與愛心席。各座位區塊間設有直行通道，以利觀眾通行順暢。會場周邊亦設立醫護站，並配置醫護人員，提供緊急救護需求。對無法蒞臨現場的民眾，亦提供同步直播，包含公視台語台、LINE TODAY、線上串流平台等多種收看管道。
《1624》大型戶外歌仔音樂劇演出及轉播資訊
時間：113年02月24日（六）20:00、02月25日（日）19:30
地點：大臺南會展中心前空地（臺南高鐵站旁）
入場：免費免票
轉播：
02月24日（六）20:00
電視頻道－公視台語台（含無線、有線、中華電信MOD）、Taiwan Plus
網路平台－Hami Video、Yahoo、LINE TODAY
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02月25日（日）19:30
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