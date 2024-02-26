台股收盤小漲58點續寫新高 重電及矽光子夯、三大法人買超35億
美股上週五漲跌互見，台北股市今（26）日早盤一度陷入高檔震盪，但最後收盤來到18948點，漲了58點、漲幅0.31%，續寫收盤新高，成交金額3540億元。除了受惠WMC大展AI手機概念股題材，IC設計相關股持續走強，聯發科終場漲15元，收在1115元外，中小型股表現亮眼，重電題材持續發酵，中興電、森崴能源收漲6到7%，另Sora效應使矽光子族群如上詮、聯均、波若威強攻漲停作收。
記者魏妤庭／台北報導
台股今日早盤震盪來到18974點，盤中在重電、矽光子與特用化學概念股的領軍下，盤中接近尾盤時來到最高點18974點，終場漲58點，收在18948點，漲幅0.31%，成交金額新台幣3540億元。儘管台積電熊本廠開幕話題性十足，今日開盤一度上到700元，但近鄉情怯，盤中翻黑下滑，最後收在698元，上漲1元，漲幅0.14%。台積電供應鏈科嶠與瑞耘亮燈漲停直到終場，分別收在71.6元、82.8元。不過，化工股受惠台積電熊本廠開幕，多檔特用化學股盤中股價直攻漲停，包含中華化、元禎、三晃、永光等表現強勢。
另世界行動通訊大會（WMC）今日開展，市場聚焦AI手機、PC等AI新應用，連帶使相關概念股題材走強，近期才站回千金股的聯發科，開低走高，收盤1115元，漲15元，漲幅1.36%，創續波段新高。而其他AI族群，廣達收平盤241元，緯創漲0.86%，緯穎終場漲2.3%。
台電連3月釋出超過百億元訂單，帶動重電族群近期股價推升，中興電、森崴能源盤中一度攻上漲停板，其中中興電上到157元未鎖死，終場收在153元，漲幅達6.99%。森崴能源一度到136元，最後以133.5元作收，漲幅7.66%。也帶動亞力、士電、東元走強，漲幅從1.5%到5.47%不等。
此外，看好Sora效應，有望帶動供應鏈營運，矽光子族群也同樣呈現漲勢，上詮、聯均、波若威等強攻漲停作收，帶動、華星光、眾達-KY、訊芯-KY、明泰、矽格等相關個股紛紛上揚。
三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超35.75億元。其中，自營商買超15.79億元，投信賣超30.59億元，外資及陸資買超50.55億元。